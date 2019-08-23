Экономика

В России установлен новый прожиточный минимумLife.ru 07:09

Минтруд установил в России величину прожиточного минимума. Во втором квартале 2019 года она составит 11 185 рублей. Об этом говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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Минтруд установил новый прожиточный минимум

Вести.Ru10:23

В России установили величину прожиточного минимума за второй квартал

РИА Новости09:19

Прожиточный минимум в 2019 году

Журнал Зарплата05:27

Минтруд установил прожиточный минимум в 11 185 рублей

ТАСС07:43

Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей

RT на русском07:30

Минтруд установил прожиточный минимум россиян

РЕН ТВ06:54

Минтруд установил новый прожиточный минимум в России

РБК08:16
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Экономика

«Гражданские самолеты Сухого» опровергли отказ Interjet от SSJ-100

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В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
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Хоккей

Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года

В допинг-пробе форварда сборной России по хоккею и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова обнаружили кокаин, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
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Трех сотрудников «Крестов» уволили после избиения заключенного

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Армия и оружие

Ракетоносец Ту-160 продемонстрировали в действии на видео

Ту160 «Белый Лебедь» является самым большим и тяжелым серийным стратегическим ракетоносцем в мире вошедшим в серию.
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Политика

Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена»

Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.
Обновлено вчера в 07:14
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Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох

Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
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По меньшей мере 27 человек пострадали в четверг, 22 августа, в результате схода с рельсов скоростного трамвая в Калифорнии.
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Сутормин: о сумме перехода договорились клубы и мои агенты

Футболист петербургского "Зенита" Алексей Сутормин в интервью РИА Новости заявил, что деталями его переходов из "Оренбурга" в казанский "Рубин" и из "Рубина" в "Зенит" занимались клубы и его представители, о фиксированной сумме в 50 тысяч рублей договорились именно они.
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По словом Пескова, российский лидер в ходе совещания сделал важное заявление и в самое ближайшее время оно будет опубликовано.
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Финансы

Ключевые индексы бирж США упали после заявлений Трампа и главы ФРС

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились ключевые индексы после заявлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено в 19:10
Политика

В США заявили о намерении открыть консульство в Гренландии

Госдепартамент США в письме к конгрессу сообщил о намерении открыть американское консульство в Гренландии для расширения присутствия страны в Арктике.
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Речь идет пока только о планшетах с диагональю дисплея до 8 дюймов. Их было продано за первое полугодие порядка одного миллиона штук.
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Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы

У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Обновлено в 19:30
Технологии

На Indiegogo представлена зубная щетка для ленивых

Проект получил название Encompass и представляет собой электрическую зубную щетку, подходящую каждому и позволяющую качественно чистить зубы всего за 20 секунд.
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Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году

Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Наука

Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье

По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени

Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии.
Обновлено в 16:27
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Ренату Саншеш перешел из «Баварии» в «Лилль»

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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.
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Прокуратура организовала проверку после ДТП с автобусом в Ижевске

«Прокуратура Республики Удмуртия организовала проверку по факту ДТП с автобусом, будет установлено соблюдение перевозчиком правил дорожного движения», — говорится в сообщении.
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Михалков рассказал о состоянии после семи операций

Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
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Общество

Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения

Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Число жертв в результате камнепада в Дагестане увеличилось до четырех

Мальчик, который в числе четверых пассажиров автомобиля пострадал при камнепаде в Цумадинском районе Дагестана, скончался в больнице.
Обновлено в 17:49
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Неймар хочет получать 35 млн евро за сезон

Нападающий ПСЖ Неймар хочет зарабатывать около 35 миллионов евро за сезон.
Обновлено в 17:22
Происшествия

Разъяренная толпа до смерти забила вора в Екатеринбурге

В Екатеринбурге толпа устроила самосуд над вором.
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Путин открыл молодежный Кубок мира по хоккею «Сириус» в Сочи

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