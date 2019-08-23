с чего всё началось

Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей. Соответствующий приказ опубликован на портале нормативно-правовой информации.

Культура Никита Михалков сломал ногу и перенес семь операций Речь идет об известном российском режиссере Никите Михалкове, для которого этот перелом обернулся семью операциями.

Происшествия В Норвегии назвали вероятную причину смерти соратника Ассанжа Кибераналитик пропал без вести 20 августа прошлого года В полиции Норвегии несчастный случай назвали вероятной версией гибели пропавшего соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Арьена Кампхейса, пишет РИА Новости.

Общество В Чечне открылась самая большая мечеть в Европе На стадии строительства мечети СМИ писали, что мечеть будет названа именем главы ЧР Рамзана Кадырова.

Политика Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем повышении на 5% ранее запланированных пошлин на товары и продукцию из КНР, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.

Политика СМИ рассказали о помощи Трампа в строительстве «Северного потока — 2» «Ссора» президента США Дональда Трампа с Данией из-за покупки Гренландии может быть выгодна России и способствовать строительству «Северного потока — 2», пишет Die Welt.

Политика Кличко рассказал об особом статусе Севастополя На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Авто В московском каршеринге появились ретро-автомобили Автопарк "Яндекс.Драйва" пополнили два настоящих раритетных авто - оригинальные Ford Mustang. Они будут доступны с 17:00 сегодняшнего дня.

Футбол Сутормин: о сумме перехода договорились клубы и мои агенты Футболист петербургского "Зенита" Алексей Сутормин в интервью РИА Новости заявил, что деталями его переходов из "Оренбурга" в казанский "Рубин" и из "Рубина" в "Зенит" занимались клубы и его представители, о фиксированной сумме в 50 тысяч рублей договорились именно они.

Политика Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента Экс-советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи утверждает, что у Трампа психические проблемы, которые не позволят ему переизбраться на второй срок.

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

Происшествия Двое взрослых и ребенок погибли из-за камнепада в Дагестане Трое человек погибли в результате камнепада в Дагестане, один находится в коме. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД республики.

Кино Forbes составил список самых высокооплачиваемых актеров Журнал Forbes представил традиционный ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров года.

Финансы Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.

Происшествия Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.

Здоровье В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.

Происшествия В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Политика Болсонару прокомментировал заявление Макрона о пожарах в Амазонии Бразильский лидер Жаир Болсонару прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем эту ситуацию стоит обсудить странам G7.

Технологии Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска на Чукотку, в город Певек, где он и будет базироваться.

Происшествия Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти роженицы.

Политика Госдепартамент США сообщил о планах открыть консульство в Гренландии Американское генконсульство впервые было открыто в Гренландии в 1940 году в период нацистской оккупации Дании.

Политика Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против России Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.

Кино Анонсирована экранизация «Метро 2033» Компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership анонсировали экранизацию по «Метро 2033».