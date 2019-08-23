Экономика

Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублейRT на русском вчера в 07:30

Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей. Соответствующий приказ опубликован на портале нормативно-правовой информации.
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Минтруд России установил величину прожиточного минимума россиян за II квартал 2019 года, сообщается в приказе, опубликованном на портале нормативно-правовой информации
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