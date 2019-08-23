с чего всё началось

Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей. Соответствующий приказ опубликован на портале нормативно-правовой информации.

Наука Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика США планируют вновь открыть консульство в Гренландии Государственный департамент США заявил о намерении вновь открыть консульство страны в Гренландии на фоне возросшего стратегического и экономического интереса к территории Дании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо ведомства к сенату.

Футбол 16-летний норвежский футболист сменил имя на Лионель Месси Клуб третьего норвежского дивизиона «Юнкерен» подписал контракт с 16-летним футболистом Лионелем Месси.

Происшествия Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти роженицы.

Армия и оружие ВМФ России получит в 2020 году шесть подводных лодок ВМФ России получит в 2020 году шесть подлодок от судостроительных мероприятий, в том числе атомных.

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.

Политика Перед смертью Эпштейна в тюрьме США с него сняли надзор В СМИ США активно циркулировала версия, что к смерти Эпштейна в тюрьме мог быть причастен знакомый с ним экс-президент Билл Клинтон.

Политика Трамп повысил пошлины на товары из Китая Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.

Экономика Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.

Технологии Тестированием нового ПО для Boeing 737 MAX займутся неопытные пилоты Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило о намерении привлечь пилотов с минимальным опытом для тестирования ими нового программного обеспечения, применяемого в Boeing 737 MAX.

Политика МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Армия и оружие КНДР снова запустила ракеты в сторону Японского моря КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Общество Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису мира Скарлетт Йоханссон второй год подряд стала самой высокооплачиваемой актрисой мира по версии журнала Forbes.

Технологии Уральский сервис для предпринимателей «Кнопка» возглавил человек из «Яндекса» В сервисе для предпринимателей «Кнопка» произошла смена генерального директора, Антон Сизов уступил свое место Сергею Герштейну, об этом сообщается на официальной странице компании в социальных сетях.

Спорт Латыпов: сложная гонка, не ожидал от себя бронзовой медали Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание бронзовой медали суперспринта на летнем чемпионате мира по биатлону.

Экономика Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).

Здоровье Около 35 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье В Московской области с начала года заготовили 34,7 тысячи литров донорской крови.

Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.