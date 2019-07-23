Экономика
Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 годаТАСС 15:58
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
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«Осенью добавим еще»: прожиточный минимум для свердловских пенсионеров увеличен на 4 процента
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