Экономика
Минтруд назвал величину прожиточного минимума в РоссииГазета.Ru 14:35
В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости". Сообщается, что сумма прожиточного минимума в России составила 10753 рублей.
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Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено в 17:21
Общество
России угрожает второй Чернобыль, заявила глава Росприроднадзора
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предупредила, что на территории Иркутской области может произойти экологическая катастрофа, сопоставимая с Чернобылем.
Обновлено в 21:20
Происшествия
Вылетевший в Москву самолёт «Аэрофлота» возвращается в Осло
В пресс-службе аэропорта Осло ТАСС сообщили, что борт возвращается из-за технических проблем.
Обновлено в 08:49
Политика
От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией
Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, он начал действовать 8 июля.
Обновлено в 15:37
Политика
Небензя оценил палестино-израильское урегулирование
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не приемлет монополизации усилий по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Обновлено в 16:13
Музыка
Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica
Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.
Обновлено в 19:47
Экономика
Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым
В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
В учениях России и Белоруссии задействуют до 950 единиц боевой техники
Командующий Западным военным округом (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлёв сообщил, что в совместных учениях вооружённых сил России и Белоруссии «Щит Союза — 2019» в Нижегородской области примут участие до 950 единиц боевой техники.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Швеция уже не может создать боевой самолет будущего в одиночку
Происходящее постепенно удорожание высокотехнологичной боевой техники все более сужает круг стран, способных предложить мировому рынку достойные изделия.
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Космос
Робот «Федор» доставлен на Байконур
Обновлено в 05:05
Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 22:26
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Обновлено в 13:20
Общество
«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными
Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено в 21:09
Происшествия
Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере под Хабаровском
Один ребенок погиб, трое детей находятся в реанимации после пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края.
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Эксперт рассказала о пользе листьев салата с горьким привкусом
Некоторые салаты имеют горький привкус, который оказывает на человека не только освежающее и возбуждающее аппетит действие, но и снимает усталость и успокаивают, рассказала РИА Новости начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева.
Обновлено в 20:27
Технологии
Сервис YouDo начал продавать на Wildberries фирменную одежду для исполнителей
Сервис бытовых услуг YouDo начал продавать на Wildberries фирменную одежду для исполнителей, сообщает vc.ru.
Обновлено в 14:56
Политика
США обвинили китайскую компанию в нарушении санкций против КНДР
Штаты выдвинули обвинения против четырех граждан КНР и китайской компании в нарушении санкций в отношении КНДР, сообщил минюст США во вторник.
Обновлено в 13:43
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
Общество
Путин поручил вернуть отдельным категориям россиян надбавки к пенсии
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину вернуть право на надбавку к пенсии для отдельных категорий работников на селе, стаж которых превышает 30 лет.
Обновлено в 09:57
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
Обновлено в 19:49
Спорт
Сунь Ян назвал лузером британского пловца, устроившего бойкот
Двукратный олимпийский чемпион в плавании китаец Сунь Ян после очередного бойкота со стороны соперника на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу назвал его лузером.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Самолеты РФ и КНР впервые провели совместное патрулирование
Воздушно-космические силы (ВКС) России впервые провели совместное патрулирование с ВВС Китая.
Обновлено в 20:46
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 18:32
Технологии
В Москве сегодня протестировали систему электронного голосования
Эксперимент по электронному голосованию будет проведен на выборах в Мосгордуму 8-го сентября в трех избирательных округах.
Обновлено в 14:31
Политика
Определены шансы Украины на сближение с Россией
Аналитики рейтингового агентства Moody’s оценили шансы Украины на сближение с Россией после выборов в Верховую Раду.
Обновлено в 21:18
Здоровье
Московский ученый назвал возможные причины массовой гибели пчел
Напомним, ранее в Россельхознадзоре основной причиной массовой гибели пчел назвали бесконтрольное использование пестицидов в процессе обработки полей.
Обновлено в 20:58
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено в 11:25
Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
Обновлено в 14:06
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Российское посольство подтвердило в Facebook, что на борту вертолета находились россияне.
Обновлено в 11:39
Здоровье
Врачи трех красноярских клиник удалили из носоглотки подростка редкую и опасную опухоль
В Красноярске детские лор-хирурги совместно со специалистами краевых клиник провели редкую операцию по удалению опухоли из носоглотки подростка.
Обновлено в 08:03