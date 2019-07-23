Экономика

Минтруд назвал величину прожиточного минимума в РоссииГазета.Ru 14:35

В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости". Сообщается, что сумма прожиточного минимума в России составила 10753 рублей.
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Минтруд установил новый прожиточный минимум для россиян

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Как вырастет минимальная зарплата?

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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 22:01, Вашингтон
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