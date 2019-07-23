Экономика

Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 годаТАСС вчера в 15:58

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
Читать в источнике
Обсудить9

Подробнее о событии

Минтруд установил новый прожиточный минимум для россиян

URA.Ruвчера в 14:52

В Марий Эл подсчитали прожиточный минимум

МедиаПоток22 июля в 11:24

Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года

ТАССвчера в 15:58

Прожиточный минимум в России составил 10 753 рубля

Коммерсантъвчера в 15:57

Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России

Газета.Ruвчера в 14:35

Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума за I квартал 2019 года

РИА Новостивчера в 16:56

Как вырастет минимальная зарплата?

Первоисточник21 июля в 02:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 05:40, Вашингтон
Происшествия

Четыре ребенка погибли в результате пожара в палаточном лагере

Обновлено вчера в 08:26
Происшествия

Навальный сообщил о своем задержании

Обновлено в 03:58
Политика

В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Политика

Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежестве

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму, с которыми встретилась во вторник, в незнании избирательного законодательства.
Обновлено в 05:07
Здоровье

Ученые: переработки снижают качество жизни россиян

Из-за постоянных переработок россияне стали жить и работать хуже, выяснили специалисты НИУ ВШЭ.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие

Выставка в честь адмирала Николая Кузнецова откроется в Севастополе

Обновлено вчера в 08:00
Общество

Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»

В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23
Общество

Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы

Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Иностранцы задержаны в Подмосковье за использование рабского труда

В Московской области задержаны двое граждан Таджикистана — 51-летнюю женщину и её 29-летнего сына, сообщили 24 июля в пресс-службе ГСУ ЧСК РФ по Московской области.
Обновлено в 05:13
Политика

На Украине начнут продавать бюсты Зеленского

Один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов в четверг начнет продажу бюстов президента страны Владимира Зеленского, передает в среду агентство "Украинские новости", не уточняя название сайта.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

В Индии проведут первые в истории страны военно-космические учения

Вооруженные силы Индии готовятся к проведению в четверг и пятницу первых в истории страны военно-космических учений, сообщает издание Times of India со ссылкой на представителя властей.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Раскрыт способ массовой казни в Чечне

Обновлено вчера в 12:02
Политика

Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора

Пародия на диктатора получила всю власть, но и за все ответит очень скоро.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет

Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне

Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В МЧС не подтвердили данные о перевернувшейся на Москве-реке лодке

Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, на которой было около 15 человек, и в результате происшествия есть пострадавшие.
Обновлено в 03:48
Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Происшествия

Фигуранты списка «Пилы» обратились в СК после убийства Григорьевой

Фигуранты списка интернет-ресурса «Пила» обратились в Следственный комитет и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти после убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 04:59
Энергетика

«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»

По результатам заседания совета директоров «Транснефти» компания утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:21
Единоборства

Погиб в поединке. Боксёр Максим Дадашев умер в США от полученных травм

Российский боксёр Максим Дадашев скончался в США от травм, полученных на ринге в ходе боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 23 июля журналистам генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия

Задержанная с наркотиками байкерша выпала из окна во время обыска

В Санкт-Петербурге 22-летняя байкерша выпала из окна и погибла во время обыска в ее квартире на Шуваловском проспекте.
Обновлено в 04:57
Экономика

ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе

В ведомстве пояснили, что единственной целью законопроекта является «конкретизация полномочий правительства на определение случаев и порядка привлечения судов под иностранным флагом для осуществления видов деятельности, перечисленных в п. 1 ст. 4 КТМ, при невозможности по тем или иным причинам выполнения указанных работ судами под российским флагом».
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

Уехавшие после драки из Чемодановки цыгане начали возвращаться домой

Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка

Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Россиянка избила трехлетнюю дочь соседки молотком для отбивания мяса

В поселке Мга Ленинградской области жильцы одного из подъездов нашли у дверей квартиры избитую трехлетнюю девочку, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Анталье в ДТП с автобусом пострадали 25 туристов

Ранее в результате аварии с участием автобуса в итальянской Сиене пострадали 19 россиян, одна гражданка России погибла.
Обновлено в 03:29
Политика

Рухани: Иран не даст устраивать беспорядок в районе Ормузского пролива

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран не позволит устраивать беспорядок в Персидском заливе и Ормузском проливе.
Обновлено в 04:47
Финансы

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Общество

В ноябре заработает суперсервис по оформлению ДТП за 15 минут

Запуск суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут и, как результат, количество связанных с авариями пробок на дорогах.
Обновлено в 05:09
Главное