Экономика
Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 годаТАСС вчера в 15:58
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
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Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
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Экономика
Приток мигрантов в Россию оказался аномальным
В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.
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Происшествия
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На что пианистка ответила, что будущий отец вернулся к работе. Фолловеры сразу сделали предположение, что пара уже ждет ребенка.
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Кассета с демо-версией альбома Мадонны "Like A Prayer" выставлена на аукцион.
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В США умер российский боксер Максим Дадашев
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Врач городской клинической больницы № 40 города Екатеринбурга вошел в пятерку лучших уральских эндоскопистов, которые отправятся в Японию для обучения.
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В Госдуме поддержали повышение НДС на пальмовое масло
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Обновлено 22 июля в 11:42
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Новый купеобразный кроссовер Audi Q3 Sportback отличается о базового Audi Q3 более динамичным дизайном. Продажи в Европе стартуют осенью.
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Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет
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Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
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Росстат назвал самую распространенную зарплату в России
Наиболее распространенная зарплата в России составляет 23,5 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 01:53
Гаджеты
Новый концепт iPhone 11 от Caviar посвятили высадке на Луне
Российская ювелирная компания Caviar презентовала новый концепт последнего iPhone.
Обновлено в 04:49
Экономика
В Рязанской области выявили фальшивую 100-рублевую купюру
В банковском секторе Рязанской области в I полугодии 2019 года выявили фальшивую 100-рублевую купюру, сообщает пресс-служба регионального отделения ГУ Банка России по ЦФО.
Обновлено в 05:31
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Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
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Госдума приняла закон о новых пособиях на ребенка
Госдума приняла в третьем чтении закон о ежемесячных выплатах в связи с рождением ребенка, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.
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Напомним, что первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между тульским "Арсеналом" и бакинским "Нефтчи" состоится в четверг, 25 июля, в Туле и начнется в 21:00 по бакинскому времени.
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Средняя цена 1 кв. м в новостройках Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО — Новая Москва) превысила 120 тыс. руб. Такой показатель на рынке жилья зафиксирован впервые в истории присоединенных территорий.
Обновлено 22 июля в 02:45
Политика
Зеленский назначил советника из команды Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
Обновлено в 05:25
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Связной рассказал о предпочтениях россиян в выборе смартфонов
Техноритейлер «Связной» проанализировал российский рынок смартфонов в I полугодии 2019 года.
Обновлено в 04:05
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома
Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
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