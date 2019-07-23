Экономика
Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 годаТАСС вчера в 15:58
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
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Обновлено в 04:58
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Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Космос
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Ранее в среду источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что космический корабль «Союз МС-14» с человекообразным роботом «Федором» стартует с космодрома Байконур утром 22 августа, а его стыковка к МКС запланирована на 24 августа.
Обновлено в 01:36
Гаджеты
Связной рассказал о предпочтениях россиян в выборе смартфонов
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Политика
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
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Новая модель могу назвать ГАЗ 5000 GL.
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия
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Фигуранты списка интернет-ресурса «Пила» обратились в Следственный комитет и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти после убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.
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Общество
Госдума приняла закон о новых пособиях на ребенка
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Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
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Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду
Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
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Ковач заявил, что Боатенг останется в «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач выразил мнение, что защитник Жером Боатенг останется в команде на следующий сезон.
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Мельгарехо может покинуть «Спартак»
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Ducati расширяет дилерскую сеть в России
Компания Ducati планирует масштабное расширение дилерской сети и объявляет конкурс среди компаний, специализирующихся на ведении мотоциклетного и автомобильного бизнеса в России.
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