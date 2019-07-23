"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.

Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года

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