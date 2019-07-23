Экономика
Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 годаТАСС вчера в 15:58
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 00:57, Вашингтон
Здоровье
Восемь случаев бешенства зарегистрировано в Тульской области
В Тульской области за первое полугодие зафиксировано восемь случаев бешенства животных.
Обновлено вчера в 03:39
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Государственной думы Владимир Володин заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили надо принести извинения за антироссийскую риторику, которую он назвал хамством.
Обновлено вчера в 17:17
Экология
Почти 40 тыс. жителей потребовали ввести режим ЧС в Сибири
Авторы потребовали ввести режим ЧС на всей территории Сибири.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Замдиректор компании уточнил, что связи с моряками до сих пор нет, а представителю российского посольства в Пхеньяне только вчера удалось посетить захваченный корабль.
Обновлено вчера в 17:21
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы
В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
Перехват самолетов России южнокорейскими истребителями попал на видео
Момент перехвата самолетов России и Китая южнокорейскими истребителями попал на видео.
Обновлено вчера в 08:25
Футбол
Дзамбротта: «С Неймаром „Ювентус“ бы вошел в топ-5 клубов мира»
С Неймаром «Ювентус» вошел бы в топ-5 клубов мира. Бренд «Ювентуса» бы сильно вырос по всему миру.
Обновлено вчера в 18:18
Авто
Назван срок, за который в России можно накопить на новый автомобиль
Обновлено вчера в 09:41
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Триумф фрика: Борис Джонсон стал премьер-министром Британии
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон победил в голосовании на пост главы правящей Консервативной партии и автоматически получил пост премьер-министра страны.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
В Хабаровском крае объявят траур по погибшим при пожаре в лагере детям
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Прокурор попросил 9 лет для экс-замдиректора ФСИН Коршунова
Обновлено вчера в 16:23
Космос
Конспирологи снова говорят о приближении Нибиру
Обновлено вчера в 09:10
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
По данным "Левада-центра", треть россиян (35%) не смотрят современные зарубежные сериалы, однако среди тех, кто выходит в интернет ежедневно, таких только 23% респондентов, а среди тех, кто не пользуется интернетом - 62% опрошенных.
Обновлено вчера в 23:03
Здоровье
Названа опасность пропущенного завтрака
Обновлено вчера в 21:14
Политика
Генсек Совета Европы подверг сомнению суверенитет Украины
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил сомнение в наличии у современной Украины суверенитета.
Обновлено вчера в 19:30
Общество
Совфед предложил ограничить использование электронной почты
Карен Казарян отмечает, что требование законопроекта не распространяется на корпоративную электронную почту и иностранные сервисы, то есть их пользователей, как и раньше, никто не будет контролировать, что делает инициативу депутатов неэффективной.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Происшествия
В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом
Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом.
Обновлено вчера в 05:50
Космос
EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ
Обновлено 22 июля в 23:50
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Космос
Прибор ExoMars готов к запуску на Красную планету
ExoMars 2020 будет запущен российской пусковой установкой Протон с Байконура в Казахстане в июле 2020 года.
Обновлено вчера в 08:12
Армия и оружие
Китай выступает за полный запрет ядерного оружия
КНР выступает за полный запрет ядерного оружия, говорится в Белой книге по национальной обороне.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Уехавшие после драки из Чемодановки цыгане начали возвращаться домой
Обновлено вчера в 10:35
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено вчера в 00:25
Авто
ГАЗ выпустит новое поколение «Волги»
Выпускать «Волгу» нового поколения планируется в 4-х цветовых гаммах: серый, яркий желтый, черный и темно-синий.
Обновлено вчера в 09:10
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53