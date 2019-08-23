Экономика
Минтруд установил прожиточный минимум в 11 185 рублейТАСС 07:43
Минтруд России установил величину прожиточного минимума на душу населения за второй квартал 2019 года в размере 11 тыс. 185 рубей. Соответствующий приказ опубликован в пятницу на портале нормативно-правовой информации.
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Стала известна величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года
Провинция.ру20 августа в 05:51
Прожиточный минимум новгородцев в два раза меньше, чем у чукчей
Великий Новгород.ру20 августа в 02:17
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