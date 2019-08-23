Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум в РоссииРБК 08:16
Минтруд России установил прожиточный минимум по стране во II квартале 2019 года в размере 11 185 руб. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Стала известна величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года
Провинция.ру20 августа в 05:51
Прожиточный минимум новгородцев в два раза меньше, чем у чукчей
Великий Новгород.ру20 августа в 02:17
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования
Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования, включая проводимую Россией, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по формированию и запуску Конституционного комитета.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Родителей затянутой в бассейн россиянки обвинили в халатности
Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме заявил, что 12-летняя россиянка, которую затянуло в бассейн, пострадала по вине своих родителей.
Обновлено в 08:28
Наука
Создан программируемый ДНК-гель для изменения свойств материалов
Группа ученых обратила внимание на фермент Cas12a, который можно запрограммировать на соединение с определенными последовательностями ДНК, меняя цепочку гидовой РНК.
Обновлено в 08:09
Гаджеты
В России дан старт продажам смартфона Samsung Galaxy Note 10
Речь идет о новейшем флагманском смартфоне Galaxy Note10, причем в продажу также поступил и его старший брат - Note10+.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Путин поручил подготовить симметричный ответ на ракетные испытания США
Президент России Владимир Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания ракеты, которые Пентагон провел 19 августа и которые не соответствуют положениям договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
Обновлено в 07:45
Политика
В комиссию Думы по внешнему вмешательству поступают новые материалы
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ продолжает получать новые материалы по вопросам своего ведения, заявил журналистам ее руководитель, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Обновлено в 07:49
Политика
ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США
Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 21:43
Авто
Названа цена Aurus Senat в базовой комплектации
Глава Минпромторга Денис Мантуров, со своей стороны, выразил надежду, что большинство членов правительства РФ уже в 2020 году начнут использовать ультралюксовый автомобиль Aurus Senat.
Обновлено в 08:18
Общество
В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть
Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:58
Авто
«Яндекс.Драйв» в Москве добавил в список машин два Ford Mustang 1965 и 1969 г. выпуска
Два Ford Mustang 1965 г. и 1969 г. выпуска смогут арендовать пользователи сервиса каршеринга «Яндекс.Драйв» в Москве.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Казаки напали на бездомных у офиса фонда Доктора Лизы
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Китае мужчина тридцать лет жил с червем в мозгу
В мозге поциента обнаружился десятисантиметровый червь. Оправившись от шока, врачи назначили экстренную операцию и вытащили вредителя.
Обновлено в 04:24
Здоровье
Четверть аукционов на госзакупки инсулина в России оказались сорваны
Какие лекарства не может закупить государство Всего в России за первые шесть месяцев 2019 года осталось без заявок почти 47 тыс. тендеров госучреждений на закупку лекарств.
Обновлено в 08:31
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Футбол
Сегодня состоится прощальный матч Фернандо Торреса
Обновлено в 06:00
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 08:12
Экономика
Китай повысит пошлины на импорт из США на 75 млрд долларов
Пошлины вырастут на 10 и 5% соответственно, речь идет об общей сумме в 75 миллиардов долларов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:41
Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителей
Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена»
Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.
Обновлено вчера в 07:14
Политика
ФСБ задержала группу финансировавших ИГ экстремистов
Сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области, отправлявшей деньги террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не заразились радиацией
Ранее СМИ писали, что медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Суд в Москве продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца октября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:29
Политика
В Кремле рассказали о том, как Путин получает информацию
Президент России Владимир Путин получает информацию из множества источников и очень быстро, поэтому ситуации, когда его могли бы ввести в заблуждение, исключены.
Обновлено в 06:25