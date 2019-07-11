Экономика
Минтруд установил МРОТ на 2020 годЖурнал Зарплата 04:27
Правительство предложило повысить минимальную зарплату. Размер МРОТ в 2020 году Закон гласит, что МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года. Минтруд предложил установить прожиточный минимум за 2 квартал в размере 12 130 рублей.
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с чего всё началось
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам, следует из документа, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.РБКвчера в 15:04
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Баталина: пособия малоимущим могут вырасти после повышения прожиточного минимума
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