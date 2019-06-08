Экономика

Минтруд усмотрел связь в падении рождаемости и низких доходахГазета.Ru 06:42

Падение рождаемости в России в 2016-2018 годах связано в большей степени с низкими доходами, сем с сокращением числа женщин детородного возраста, заявил замминистра труда РФ Алексей Вовченко.
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Минтруд усмотрел связь в падении рождаемости и низких доходах

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В Минтруде падение рождаемости в России связали с низкими доходами семей

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Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили утром в субботу, 8 июня, задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в изоляторе временного содержания Западного административного округа.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Врачи и сын Алибасова рассказали о его состоянии

Врачи справились с ожогом дыхательных путей, которые получил Бари Алибасов, сообщило РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 06:46
Экономика

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 06:25
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Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Авто

Блогеры показали УАЗ с развернутым на 180 градусов задним мостом

Обновлено в 05:36
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В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
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Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
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Врачи оценили состояние Алибасова

Обновлено 05 июня в 14:11
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Пушилин заявил об усилении обстрелов Донбасса с приходом Зеленского

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Департамент безопасности игроков НХЛ дисквалифицировал нападающего «Сент-Луиса» Ивана Барбашева на одну игру.
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Корпорация МСП совместно с банком «Интеза» разработают механизмы для обеспечения полноценного доступа представителей итальянских компаний, заинтересованных в создании бизнеса на территории России, к сервисам портала Бизнес-навигатора МСП.
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Вице-премьер Акимов проинспектировал строительство трассы М-11

В субботу вице-премьер правительства РФ Максим Акимов приехал с инспекционным осмотром на строительную площадку 8-го этапа трассы М-11 под Петербургом.
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В Москве автобус задавил мужчину во время замены колеса

Автобус насмерть задавил мужчину во время замены колеса на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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Делегация общественников из стран Евросоюза была поражена величием и масштабом строительства моста через Керченский пролив, сообщила РИА Новости руководитель делегации Татьяна Говорова-Генард.
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Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
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Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске

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Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен

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Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.
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Децл посмертно удостоен награды на премии «МУЗ-ТВ»

Скончавшийся в феврале нынешнего года рэпер Децл удостоен специальной посмертной награды «За вклад в развитие хип-хоп музыки» на премии «МУЗ-ТВ».
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