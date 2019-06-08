Экономика
Минтруд усмотрел связь в падении рождаемости и низких доходахГазета.Ru 06:42
Падение рождаемости в России в 2016-2018 годах связано в большей степени с низкими доходами, сем с сокращением числа женщин детородного возраста, заявил замминистра труда РФ Алексей Вовченко.
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Минтруд связывает падение рождаемости в РФ с низкими доходами семей
Будущее России. Национальные проекты05:55
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