Экономика

Минтруд: падение рождаемости связано с низкими доходами населения47 новостей 14:10

Падение рождаемости в течение последних лет связано с низкими доходами населения, чем с сокращением числа женщин детородного возраста. Об этом заявил заместитель министра труда РФ Алексей Вовченко, сообщает "Газета.ру".
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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался выплачивать Евросоюзу "отступные" за Brexit в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд), пока с ЕС не будет согласована сделка, которая удовлетворит Лондон.
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