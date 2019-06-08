Экономика
Минтруд: падение рождаемости связано с низкими доходами населения47 новостей 14:10
Падение рождаемости в течение последних лет связано с низкими доходами населения, чем с сокращением числа женщин детородного возраста. Об этом заявил заместитель министра труда РФ Алексей Вовченко, сообщает "Газета.ру".
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Авто
Составлен рейтинг самых дорогих китайских кроссоверов в России
Обновлено в 14:26
Политика
Парламент Молдавии признал страну «захваченным государством»
Парламент Молдавии принял декларацию, согласно которой страна признаётся «захваченным государством».
Обновлено в 17:11
Игры
В Сети появилось изображение возможного издания Cyberpunk 2077
Промо-изображение издания Cyberpunk 2077 со списком бонусов на польском языке появилось на reddit.
Обновлено в 04:25
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Экономика
Приморская компания планирует поставлять рис в Намибию
Речь идет о производстве в свободной экономической зоне порта Уолфиш Бэй, где также выращивается более 100 тысяч тонн самой культуры на почти 20 тысячах гектаров земель.
Обновлено в 17:27
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.
Обновлено в 15:21
Политика
Внеочередные выборы президента начались в Казахстане
В Казахстане в воскресенье, 9 июня, проходят внеочередные выборы президента.
Обновлено в 21:02
Здоровье
Молодым саратовским медикам повысят зарплату и будут снимать жилье
Вячеслав Володин рассказал о том, какие программы поддержки молодых специалистов существуют в губернии сегодня и обозначил главные проблемы, с которыми сталкиваются при реализации проектов.
Обновлено в 09:30
Здоровье
Игры со смертью: почему Алибасов выпил средство для труб
Всю неделю страна обсуждала запутанную историю с Бари Алибасовым, который вместо сока выпил средство для очистки труб «Крот».
Обновлено в 12:20
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Политика
Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС «отступных» за Brexit
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался выплачивать Евросоюзу "отступные" за Brexit в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд), пока с ЕС не будет согласована сделка, которая удовлетворит Лондон.
Обновлено в 20:31
Футбол
Норвежские футболистки разгромили Нигерию на чемпионате мира
Женская сборная Норвегии обыграла команду Нигерии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 16:59
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время турне в Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Поезд метро сошел с рельсов в Бостоне
Обновлено в 16:09
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в суд
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова
В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Сирийские войска отразили атаку боевиков на вертолетную базу в провинции Хама.
Обновлено 06 июня в 21:53
Происшествия
Сын Алибасова объяснил отравление отца суетливым характером
По мнению Алибасова-младшего, отравление могло случиться из-за суетливого характера его отца.
Обновлено в 11:22
Политика
Кто должен определять внешнюю политику Молдавии, рассказал Козак
Российский вице-премьер Дмитрий Козак навал события в Молдавии внутриполитическим процессом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:03
Авто
Тульский губернатор захотел себе президентский лимузин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин признался, что хотел бы приобрести лимузин проекта «Кортеж», на котором ездят президент и премьер-министр России.
Обновлено в 20:59
Футбол
Сборная России прокомментировала забег фаната
Сборная России в своём твиттер-аккаунте прокомментировала забег фаната во время игры с Сан-Марино (9:0).
Обновлено в 16:53
Политика
Поезда по Крымскому мосту запустят раньше срока — глава Крыма
Есть вероятность, что поезда по Крымскому мосту пойдут раньше срока, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов 8 июня журналистам на полях Петербургского международного экономического форума 2019.
Обновлено в 03:45
Авто
В чем проблемы вторичного Chevrolet Aveo — мнение эксперта
Двигатель Chevrolet имеет достойный ресурс, но докучает проблемами с навесным оборудованием.
Обновлено в 23:00
Культура
В Самаре стартовал «ВолгаФест-2019» на набережной
Обновлено в 12:26
Происшествия
Музыкант погиб в результате стрельбы в Канаде
В центре Оттавы произошла стрельбы, в результате которой погиб 41-летний канадский музыкант из группы The Halfsizegiants Маркленд Энтони Кэмпбелл.
Обновлено в 14:45
Наука
Собаки могут испытывать стресс вместе со своими хозяевами
Оказалось, если хозяин или хозяйка испытывают стресс, собаки страдают вместе с ними.
Обновлено 06 июня в 16:20
Политика
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено в 15:21