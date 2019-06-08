Минтруд связал падение рождаемости в РФ с низким доходом семейАктуальные Новости 07:40

По мнению Вовченко, падение в стране рождаемости имеет прямую связь с состоянием экономики. Уровень доходов в России в последние годы, считают в Минтруда, не растет. Четкую связь между двумя явлениями представляется возможным проследить по показателям бедности.

Минтруд связал падение рождаемости в РФ с низким доходом семей

Здоровье Новый закон пустил родственников в реанимацию Сегодня, 9 июня, вступает в силу федеральный закон, который открывает двери реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии для родственников находящихся там пациентов.

Армия и оружие Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.

Футбол Мбаппе установил личный антирекорд в матче со сборной Турции Сборная Турции одержала победу над командой Франции в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Политика Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родит ребенка от Тимати осенью Анастасия Решетова пообещала поклонникам, что расскажет больше подробностей, в том числе о том, как начиналась беременность и как она протекает.

Наука Медики назвали простой способ понизить артериальное давление Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.

Общество День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.

Политика Парламент объявил Молдавию «захваченным государством» "Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией", - говорится в декларации, принятой парламентом.

Музыка Алина Загитова опубликовала часть нового показательного выступления Российская олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила небольшое видео с тренировки под песню Billie Eilish Bad Guy.

Общество «Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.

Технологии Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.

Происшествия В армянском монастыре Ахпат возник пожар Пожар возник в субботу вечером на территории армянского монастырского комплекса Ахпат, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в пресс-службе МЧС страны.

Общество Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.

Шоу-бизнес Юлия Михалкова борется с лишним весом Артистка уверена, что каждый человек должен бороться со своей ленью.

Футбол Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0 Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон повторила образ испанской королевы Летисии В интернете уже вовсю «гуляет» коллаж, где изображена Миддлтон и королева Испании Летисия.

Футбол Сборная Германии победила Беларусь в отборочном матче ЧЕ-2020 В матче группы С квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020 команда Германии победила сборную Беларуси.

Происшествия Резонансное дело журналиста Голунова передали в ГСУ МВД по Москве «Попросил у руководства прокуратуры изъять дело Голунова из СУ УВД ЗАО и передать в ГСУ СКР: чтобы не расследовал тот же орган, что задерживал», — пояснил парламентарий.

Происшествия Ивана Голунова увезли в больницу вместо суда Обвиняемого по делу о наркотиках журналиста «Медузы» Ивана Голунова везут в больницу, пишет «Новая газета» со ссылкой на источник.

Игры В сети появилось изображение коллекционного издания Cyberpunk 2077 На Реддите появилось изображение с возможным содержанием коллекционного издания Cyberpunk 2077.

Происшествия Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".

Футбол Реформа Лиги чемпионов может исключить Россию из Лиги чемпионов В Лиге чемпионов хотят сделать 4 группы по 8 команд, чтобы проводить по 14 матчей, а не шесть, как сейчас.

Общество Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".

Происшествия В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.