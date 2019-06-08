Экономика

Минтруд связал падение рождаемости в РФ с низким доходом семейАктуальные Новости 07:40

По мнению Вовченко, падение в стране рождаемости имеет прямую связь с состоянием экономики. Уровень доходов в России в последние годы, считают в Минтруда, не растет. Четкую связь между двумя явлениями представляется возможным проследить по показателям бедности.
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Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения

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Минтруд назвал причину низкой рождаемости в России

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Минтруд назвал главную причину снижения рождаемости в России

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Минтруд: число женщин детородного возраста сократится на четверть

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Минтруд связывает падение рождаемости в РФ с низкими доходами семей

Будущее России. Национальные проекты05:55

Минтруд усмотрел связь в падении рождаемости и низких доходах

Газета.Ru06:42

В Минтруде падение рождаемости в России связали с низкими доходами семей

Говорит Москва06:21
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Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков

Обновлено в 05:46
Политика

Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Состояние пока тяжёлое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока ещё в реанимации, — сообщил источник РИА Новости в больнице.
Обновлено в 04:24
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено в 07:16
Политика

Санкции против Крыма назвали ошибкой в ЕС

Глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард выразила сожаление по поводу введения ограничительных мер в отношении Крыма.
Обновлено в 08:03
Транспорт

В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11

Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Беременная Слуцкая отказалась подтвердить Собчак интересное положение

Обновлено вчера в 13:12
Армия и оружие

В США прокомментировали инцидент с российским военным кораблем

Действия российских военнослужащих в Восточно-Китайском море были якобы непрофессиональными и поставили под угрозу безопасность экипажа американского корабля, об этом 7 июня сообщает Reuters со ссылкой на заявление 7-го флота ВМС.
Обновлено вчера в 08:04
Экономика

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе

Столичные следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Журналиста Голунова доставили в больницу

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного накануне в Москве, доставили в 71-ю городскую клиническую больницу, рассказали РИА Новости в справочной службе лечебного учреждения.
Обновлено в 08:42
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия

На Кубани легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Обновлено в 05:46
Здоровье

Елена Малышева назвала самую опасную болезнь XXI века

Самой опасной болезнью XXI века, по словам телеведущей Елены Малышевой, является болезнь Альцгеймера.
Обновлено вчера в 12:33
Политика

Путин впервые обстоятельно высказался о Зеленском

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме высказался об украинском коллеге Владимире Зеленском, передает "Российский Диалог".
Обновлено вчера в 10:39
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Здоровье

В освобождающихся медкорпусах Севастополя создадут паллиативные и гериатрические отделения

Здания севастопольских больниц, которые в течение нескольких лет переедут в новые корпуса, планируется использовать для отделений паллиативной помощи и реабилитации пожилых людей, сообщил ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 09:03
Спорт

Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Симоньян сказала, как надо поступить с Голуновым

Главный редактор телеканала RT и МИ «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что подозреваемого в попытке сбыта наркотиков корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова следует отпустить под домашний арест.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске

Обновлено в 06:21
Музыка

Децл посмертно удостоился премии «МУЗ-ТВ»

Позже выяснилось, что причиной смерти стала остановка сердца. Артиста похоронили на Пятницком кладбище в Москве.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Пушилин заявил об усилении обстрелов Донбасса с приходом Зеленского

Обновлено в 06:29
Хоккей

Форвард Юньков вернулся в «Спартак»

Нападающий Михаил Юньков вернулся в московский «Спартак».
Обновлено в 07:33
Политика

Саакашвили объявил о самостоятельном участии в выборах в Раду

Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Рух новых сил" самостоятельно поучаствует в парламентских выборах на Украине.
Обновлено в 07:17
Политика

Украинский шоумен представит Вакарчука на выборах в Раду

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что от его партии на выборы в Раду пойдет украинский шоумен Сергей Притула.
Обновлено в 06:09
Общество

Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби

Студентка из Болгарии Андреа Иванова прошла через 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 09:10
Авто

Ford готовит мощный пикап F-150 Raptor с Hellcat V8

Подробностей о двигателе анонимные источники пока не сообщают, однако, по мнению экспертов, если Ford хочет удержать Raptor на высоте, то 5, 2-литровый V8 с наддувом от предстоящего Mustang Shelby GT500 мощностью порядка 700 л.с. будет являться наиболее удачным выбором.
Обновлено в 06:50
Авто

Мантуров: покупателем закрывающихся заводов Ford может стать их конкурент из автопрома

Покупателем закрывающихся в России заводов Ford может стать другая компания из автопрома, поскольку использовать эти предприятия производителям другого профиля будет сложно.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Рогозин отказался приглашать на работу в «Роскосмос» Илона Маска

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил, почему не стал бы приглашать на работу в госкорпорацию основателя SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 09:18
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
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