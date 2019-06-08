Экономика
Минтруд связал падение рождаемости в РФ с низким доходом семейАктуальные Новости 07:40
Падение уровня рождаемости на территории России может иметь связь с низким доходом семей. Такое заявление сделал Алексей Вовченко, являющийся замглавы Минтруда РФ. Слова представителя ведомства прозвучали на полях ПМЭФ-2019.
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Минтруд связывает падение рождаемости в РФ с низкими доходами семей
Будущее России. Национальные проекты05:55
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:32, Ашберн
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В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе
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Американская делегация на Петербургском международном экономическом форуме 2019 года стала второй по числу участников, сразу после делегации Китая.
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Следствие попросит суд продлить срок задержания журналиста Голунова
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Обновлено в 07:35
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Рогозин: новые пилотируемые корабли США будут запущены осенью
Глава госкорпорации отметил, что между Россией и США идет сотрудничество по вопросу запуска американских кораблей, поскольку Роскосмосу "нужно рассчитать свой график полетов".
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Тихонов, Хлестов и Пименов провели автограф-сессию в Саранске
Бывшие футболисты сборной России Андрей Тихонов, Дмитрий Хлестов и Руслан Пименов в Саранске провели автограф-сессию для болельщиков перед матчем сборных России и Сан-Марино.
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Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
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Происшествия
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Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 07:45
Футбол
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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал сообщения о возможном изменении формата Лиги чемпионов и исключении из нее российских клубов.
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Происшествия
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Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.
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Здоровье
Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей
Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске
Массовое отравление произошло в загородном клубе «Ранчо 636» в городе Дзержинске Нижегородской области.
Обновлено в 06:21
Политика
Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06
Политика
Санкции против Крыма назвали ошибкой в ЕС
Глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард выразила сожаление по поводу введения ограничительных мер в отношении Крыма.
Обновлено в 08:03
Политика
Экс-глава СБУ возглавил список партии «Сила и честь» на выборах в Раду
Бывший руководитель Службы безопасности Украины (СБУ), лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко возглавил её избирательный список на досрочных парламентских выборах, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 07:21
Футбол
Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 05:21
Экономика
Торговый комплекс «Центральный» в Уфе признан банкротом
Заявление подавало ООО "БВК Экспо" Решение о признании "Центрального" банкротом было принято накануне, 6 июня.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
Журналисту «Медузы» Голунову предъявили обвинение
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
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Блогеры показали УАЗ с развернутым на 180 градусов задним мостом
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«Дождь» рассказал об условиях содержания Голунова в изоляторе
Задержанный корреспондент «Медузы» Иван Голунов находится в изоляторе временного содержания.
Обновлено в 05:11
Спорт
Тарасова: Уно сделал правильный выбор, что пошел к Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что японец Шома Уно проведет летний сбор в группе Этери Тутберидзе.
Обновлено в 07:32
Общество
Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова
Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Беременная Слуцкая отказалась подтвердить Собчак интересное положение
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет
Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
Обновлено в 05:55
Спорт
Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46