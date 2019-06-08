Минтруд связал падение рождаемости в РФ с низким доходом семейАктуальные Новости 07:40

Падение уровня рождаемости на территории России может иметь связь с низким доходом семей. Такое заявление сделал Алексей Вовченко, являющийся замглавы Минтруда РФ. Слова представителя ведомства прозвучали на полях ПМЭФ-2019.

Минтруд связал падение рождаемости в РФ с низким доходом семей

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