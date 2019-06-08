Экономика
Минтруд связал падение рождаемости с низким доходом семейРИА Новости вчера в 06:05
Падение рождаемости в России в последние годы связано с низким доходом семей, заявил первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко на сессии "Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции" в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Музыка
Отменено выступление «Машины времени» в День России
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Голунов связал задержание с расследованием о похоронном бизнесе
Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов заявил, что его задержание связано с расследованием, которое он готовил.
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Сергей Селин бросил жену ради студентки
Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин признался в том, что ушел от жены ради молодой избранницы.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Поезд метро сошел с рельсов в Бостоне
Обновлено вчера в 16:09
Единоборства
Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC
Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде
Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Врачи подозревают у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга
Врачи скорой помощи говорят, что у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подозрение на сотрясение головного мозга, а также перелом ребер и гематома.
Обновлено вчера в 06:13
Политика
Делегация из ЕС посетила Крымский мост
Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.
Обновлено 07 июня в 10:21
Происшествия
На Тельмана молодой водитель задним ходом сбил 88-летнюю женщину
По предварительным данным, автомобиль Volkswagen, двигаясь задним ходом во дворе дома, наехал на 88-летнюю женщину.
Обновлено в 03:35
Единоборства
Вальдес победил Санчеса и защитил титул чемпиона WBO
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии
Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Додон назвал способ мирной передачи власти в Молдавии
Глава Молдавии Игорь Додон сказал, что для мирной передачи власти в стране необходим международный посредник.
Обновлено в 03:48
Политика
Парламент Молдавии избрал премьером страны Майю Санду
Президент республики привел к присяге новый кабинет министров Парламент Молдавии избрал лидера правой оппозиции Майю Санду премьер-министром страны, передает портал Privesc.eu, на котором транслировалось заседание парламента.
Обновлено вчера в 14:16
Энергетика
Российская нефть по «Дружбе» стала поступать в Польшу
Российская нефть поступила в Польшу транзитом через Белоруссию, уточнил он.
Обновлено в 02:49
Общество
В МЧС красноярцев предупредили о грозе и граде
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
Женщина и грудной ребенок погибли в ДТП в районе Березняков
В аварии погибли молодая женщина (около 30 лет) и грудной ребенок. Мужчина и двое мальчиков-младшеклассников получили травмы.
Обновлено в 02:52
Игры
СМИ: Microsoft намекает на Xbox следующего поколения в тизерах E3
Компания Microsoft, похоже, готовит анонс долгожданной консоли нового поколения под кодовым названием Scarlett.
Обновлено в 03:07
Происшествия
15 человек пострадали в ДТП под Сочи
В ДТП в Сочи пострадали не менее 15 туристов, передает РЕН ТВ. По имеющимся данным, автобус попал в аварию.
Обновлено в 02:35
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 03:14
Автоспорт
Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
Обновлено вчера в 16:15
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Интернет
«Мегафон» изменил название сети на «Megafon fastest»
Оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети, добавив приписку Fastest. Компания таким образом выделила скорость мобильного интернета.
Обновлено в 03:26
Гаджеты
Apple распродает в России iPhone XS и iPhone XS Max со скидкой
В настоящее время несколько официальных реселлеров уже начали предлагать iPhone XS и iPhone XS Max со скидкой от 3 до 12 тысяч рублей.
Обновлено в 02:23
Наука
Ученые узнали, почему организм перестает бороться со старением
Обновлено вчера в 08:04
Общество
Температура в Москве приближается к рекордной
В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.
Обновлено в 03:19
Общество
Андрей Макаревич и Чулпан Хаматова выступили в поддержку Голунова
В официальном telegram-канале «Медузы» были опубликованы ролики с участием актрисы Чулпан Хаматовой, музыканта Андрея Макаревича, писателя Людмилы Улицкой, рэперов Оксимирона, Noize MC и других.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ
Обновлено вчера в 16:46