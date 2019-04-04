Экономика
Минтруд сообщил о планах сократить число бедных россиян на 20%Парламентская газета вчера в 15:19
Министерство труда и социальной защиты РФ планирует в 2019 году сократить число бедных россиян на 20% — с 19,3 до 15,3 миллиона человек. Об этом в четверг сообщает газета «Известия» со ссылкой на документы ведомства. Согласно плану, к 2024 году число бедных должно сократиться вдвое.
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