Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессийИзвестия 01:54
В новом списке будут и работы, которые могут сказаться на репродуктивной системе женщин. Вместо прямого перечисления запрещенных профессий в документе будут определены области производства с ограничением женского труда — их 21.
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Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ
На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено 02 июля в 10:03
Наука
Военные придумали дистанционный сканер сердцебиения
Военным часто приходится следить за большим числом людей, живущих и работающих в огороженных зонах.
Обновлено 01 июля в 06:09
Кино
Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса
Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
Обновлено в 02:30
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Авто
Tesla Model 3 установил новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP
Ранее рекордсменом считался Citroen C5 Aircross с 82 процентами. Электрокар Tesla Model 3 прошел все стандартные краш-тесты Euro NCAP.
Обновлено вчера в 12:56
Общество
Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны
Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК
Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Сиделку признали виновной в убийстве старейшей сотрудницы Мариинки
Обновлено вчера в 11:55
Общество
Роскачество обнаружило токсичные женские футболки
Четыре из 14 проанализированных экспертами Роскачества брендов женских футболок оказались токсичными.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ
Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участников инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.
Обновлено в 01:19
Наука
Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета
Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Минске госпитализировали двух раненных во время праздничного салюта
К утру четверга в больнице остаются двое пострадавших во время праздничного салюта в Минске, устроенного накануне - в День независимости Белоруссии, сообщил министр здравоохранения страны Владимир Караник.
Обновлено в 02:44
Происшествия
У шеф-повара ресторана на Новом Арбате украли 23 пары кроссовок
Неизвестные украли 23 пары кроссовок у шеф-повара ресторана в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 01:53
Авто
Компания Opel показала обновлённую Opel Astra
В обновленной Opel Astra устанавливаются ДВС, доработанные американским концерном, а вот от французов в модели пока ничего нет.
Обновлено вчера в 15:04
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Путин назвал причину медленной реализации планов по развитию страны
Не все намеченные планы по развитию страны выполняются так быстро, как хотелось бы, заявил Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera в преддверии визита в Италию и Ватикан.
Обновлено в 00:20
Общество
Изувеченная мужем Маргарита Грачёва снялась в откровенной фотосессии
Жительница Серпухова Маргарита Грачёва, которой муж в порыве ревности отрубил кисти рук, снялась в смелой фотосессии.
Обновлено вчера в 01:26
Футбол
Тренер «Краснодара» Мусаев не сможет руководить командой в еврокубках
По информации издания «Чемпионат» со ссылкой на источники в УЕФА, главный тренер «Краснодара» не смог поступить на тренерские курсы UEFA Pro.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи
На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
В Луганской области загорелся заминированный лес
На Украине, недалеко от Станицы Луганской, где на прошлой неделе завершился отвод вооружений, загорелся заминированный лес.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в Вашингтоне
Пентагон не придаёт большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне ко Дню независимости, заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны США.
Обновлено в 01:52
Общество
Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов
Правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. Речь идет о ягодах, орехах, грибах, и лекарственных растениях.
Обновлено вчера в 22:27
Общество
Собянин: массового притока мигрантов из-за реновации в Москву не будет
Мэр Москвы Сергей Собянин исключил возможность массового притока мигрантов в столицу из-за реновации, так как стоимость жилья рассчитана на платежеспособность москвичей.
Обновлено в 02:05
Экономика
ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома
ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов.
Обновлено в 01:29
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол
Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки
Обновлено в 00:17
Происшествия
Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции
Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:16