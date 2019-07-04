Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессийИзвестия 01:54

В новом списке будут и работы, которые могут сказаться на репродуктивной системе женщин. Вместо прямого перечисления запрещенных профессий в документе будут определены области производства с ограничением женского труда — их 21.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минтруд изменил список профессий, закрытых для женщин

URA.Ru01:04

Минтруд России подготовил новый список запрещенных для женщин профессий

Коммерсантъ02:35

Минтруд разрешит женщинам работать дальнобойщиками и машинистами в метро

РБК00:00

Россиянкам разрешат мужские профессии

Газета.Ru00:47

Россиянкам разрешат более трехсот «мужских» профессий

Lenta.ru00:26

Минтруд позволит россиянкам работать дальнобойщиками и машинистами в метро

РЕН ТВ00:17

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий, сообщили СМИ

РИА Новости01:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:57, Вашингтон
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ

На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено 02 июля в 10:03
Наука

Военные придумали дистанционный сканер сердцебиения

Военным часто приходится следить за большим числом людей, живущих и работающих в огороженных зонах.
Обновлено 01 июля в 06:09
Кино

Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса

Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
Обновлено в 02:30
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Авто

Tesla Model 3 установил новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP

Ранее рекордсменом считался Citroen C5 Aircross с 82 процентами. Электрокар Tesla Model 3 прошел все стандартные краш-тесты Euro NCAP.
Обновлено вчера в 12:56
Общество

Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны

Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика

Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК

Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Сиделку признали виновной в убийстве старейшей сотрудницы Мариинки

Обновлено вчера в 11:55
Общество

Роскачество обнаружило токсичные женские футболки

Четыре из 14 проанализированных экспертами Роскачества брендов женских футболок оказались токсичными.
Обновлено в 01:58
Происшествия

В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ

Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участников инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.
Обновлено в 01:19
Наука

Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета

Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В Минске госпитализировали двух раненных во время праздничного салюта

К утру четверга в больнице остаются двое пострадавших во время праздничного салюта в Минске, устроенного накануне - в День независимости Белоруссии, сообщил министр здравоохранения страны Владимир Караник.
Обновлено в 02:44
Происшествия

У шеф-повара ресторана на Новом Арбате украли 23 пары кроссовок

Неизвестные украли 23 пары кроссовок у шеф-повара ресторана в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 01:53
Авто

Компания Opel показала обновлённую Opel Astra

В обновленной Opel Astra устанавливаются ДВС, доработанные американским концерном, а вот от французов в модели пока ничего нет.
Обновлено вчера в 15:04
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено вчера в 09:11
Политика

Путин назвал причину медленной реализации планов по развитию страны

Не все намеченные планы по развитию страны выполняются так быстро, как хотелось бы, заявил Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera в преддверии визита в Италию и Ватикан.
Обновлено в 00:20
Общество

Изувеченная мужем Маргарита Грачёва снялась в откровенной фотосессии

Жительница Серпухова Маргарита Грачёва, которой муж в порыве ревности отрубил кисти рук, снялась в смелой фотосессии.
Обновлено вчера в 01:26
Футбол

Тренер «Краснодара» Мусаев не сможет руководить командой в еврокубках

По информации издания «Чемпионат» со ссылкой на источники в УЕФА, главный тренер «Краснодара» не смог поступить на тренерские курсы UEFA Pro.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи

На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

В Луганской области загорелся заминированный лес

На Украине, недалеко от Станицы Луганской, где на прошлой неделе завершился отвод вооружений, загорелся заминированный лес.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

30 лет назад советский МиГ-23 сбежал без летчика в Европу

Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в Вашингтоне

Пентагон не придаёт большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне ко Дню независимости, заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны США.
Обновлено в 01:52
Общество

Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов

Правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. Речь идет о ягодах, орехах, грибах, и лекарственных растениях.
Обновлено вчера в 22:27
Общество

Тюменской чиновнице пришлось уволиться из-за фотосессии для Playboy

Обновлено в 01:05
Общество

Собянин: массового притока мигрантов из-за реновации в Москву не будет

Мэр Москвы Сергей Собянин исключил возможность массового притока мигрантов в столицу из-за реновации, так как стоимость жилья рассчитана на платежеспособность москвичей.
Обновлено в 02:05
Экономика

ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома

ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов.
Обновлено в 01:29
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол

Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки

Обновлено в 00:17
Происшествия

Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции

Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное