Общество
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессийТАСС 04:53
Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
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Происшествия
В Москве избили ликвидатора аварии на ЧАЭС
Ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции жестоко избили в Москве.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Лолита рассталась с пятым мужем
Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
Обновлено в 09:16
Здоровье
Голикова: Наблюдается катастрофическая убыль населения
По данным вице-премьера, за четыре месяца 2019 года естественная убыль составила 149 тысяч человек.
Обновлено 02 июля в 22:26
Политика
Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье
МВД предоставило временное убежище в России многодетной германской семье Грисбах, об этом сообщило само ведомство.
Обновлено в 11:05
Футбол
«Ювентус» объявил о возвращении Буффона
Обновлено в 10:39
Общество
В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум
В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
Обновлено в 10:32
Политика
Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе
В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Энергетика
Суд в Швеции отклонил жалобу Литвы на решение в пользу «Газпрома»
Суд округа Свеа в Швеции отклонил требование Литвы об отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" относительно условий закупок российского газа, сообщается в релизе "Газпрома".
Обновлено в 11:50
Политика
Путин подарил папе Римскому «Грех»
Президент России Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску несколько копий нового фильма режиссера Андрея Кончаловского «Грех».
Обновлено в 11:11
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок.
Обновлено в 08:14
Общество
Глава Роснефти строит дом в Барвихе
Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев отказался комментировать информацию о доме.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Московский суд прекратил три дела о задержании на марше в поддержку Голунова
Головинский районный суд Москвы прекратил дела Дмитрия Гутмана, Богдана Задорожного и Георгия Лисеева, задержанных 12 июня на марше в поддержку Ивана Голунова.
Обновлено в 11:40
Авто
Воскрешенный De Tomaso дебютировал с моделью P72
Чтобы отпраздновать свое триумфальное возвращение, бренд De Tomaso выпустил изображения и предварительные сведения о своем совершенно новом автомобиле под названием «P72».
Обновлено в 06:03
Происшествия
К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия
В минобороны Белоруссии назвали предварительную причину взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Индии покойник ожил на похоронах
Обновлено в 10:29
Космос
SpaceX показала видео спуска головного обтекателя Falcon Heavy
Американская компания SpaceX опубликовала кадры возвращения на Землю головного обтекателя ракеты-носителя Falcon Heavy, передает ФАН.
Обновлено в 06:15
Общество
Матвиенко заявила, что интернет наполнен «ядом античеловечности»
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что интернет наполнен «ядом античеловечности» и представляет главную опасность для детей.
Обновлено в 10:20
Политика
МИД РФ: Россия выполнит обязательства по взносам в Совет Европы
Российские обязательства по членским взносам в Совет Европы будут выполнены, такое решение было принято после июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой полномочия российской делегации были подтверждены в полном объеме.
Обновлено в 11:15
Общество
В Башкирии обрушился второй по длине деревянный мост в России
Деревянный мост в Белорецке был самым длинным в России до строительства в 2016 году во Владимирской области Типографского моста, длина которого составляет 555 метров.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Мужчина умер после того, как выпил литр пива
Обновлено в 08:09
Политика
Нафтогаз готовится к перебоям транзита газа и переговорам с Россией
Ранее, как уже сообщал Центр энергетической экспертизы, в правительстве РФ говорили, что справедливое урегулирование судебных споров между Газпромом и Нафтогазом - одно из главных условий для возобновления Россией транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 20:00
Авто
Mercedes представил «заряженные» модели Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S
На фестивале скорости в Гудвуде дебютировали сразу две «заряженные» новинки немецкой компании — хэтчбек Mercedes-AMG A45 и седан CLA 45 S. Отличительными особенностями моделей стали мощная решетка радиатора Panamericana и сдвоенные патрубки выхлопной системы с каждой стороны заднего бампера.
Обновлено в 08:30
Музыка
«Парк Горького» возвращается с первой за 20 лет новой песней
Обновлено в 02:01
Общество
Шнуров в стихах высмеял Скворцову за отказ от SSJ100
Музвкант Сергей Шнуров в стихах ответил на слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой, которая назвала французский самолет Falcon 7X предпочтительнее российского SSJ100.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Российские полицейские воровали деньги с банковских карт задержанных
В Саратове суд приговорил к условным срокам двух бывших полицейских, похищавших средства с банковских карт задержанных.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Турист в Италии стал жертвой извержения вулкана
По данным местных СМИ, как минимум один иностранный турист погиб в результате извержения вулкана на острове Стромболи к северу от Сицилии, а еще один человек, находившийся на склоне, получил повреждения, сообщает информагентство ANSA.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Краснодаре за угрозы судье осудили скандалистку «Катю-Бентли»
По версии следствия, в суде на рассмотрении находилось исковое заявление мэрии о сносе гостиницы-самостроя "Бестужевъ", расположенной по улице Васнецова, 19 Вечером 13 марта 2019 года Атаева-Добришман разместила в соцсети видео, в которых угрожала судье, рассматривающей это дело, и представителю истца убийством.
Обновлено в 08:51
Политика
Филарет назвал Иудой главу так называемой Православной церкви Украины
Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране - Православную церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 10:51