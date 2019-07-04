Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.

Происшествия В Москве избили ликвидатора аварии на ЧАЭС Ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции жестоко избили в Москве.

Шоу-бизнес Лолита рассталась с пятым мужем Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.

Здоровье Голикова: Наблюдается катастрофическая убыль населения По данным вице-премьера, за четыре месяца 2019 года естественная убыль составила 149 тысяч человек.

Политика Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье МВД предоставило временное убежище в России многодетной германской семье Грисбах, об этом сообщило само ведомство.

Общество В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .

Политика Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.

Энергетика Суд в Швеции отклонил жалобу Литвы на решение в пользу «Газпрома» Суд округа Свеа в Швеции отклонил требование Литвы об отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" относительно условий закупок российского газа, сообщается в релизе "Газпрома".

Политика Путин подарил папе Римскому «Грех» Президент России Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску несколько копий нового фильма режиссера Андрея Кончаловского «Грех».

Происшествия Кокорина и Мамаева отправили в колонию Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок.

Общество Глава Роснефти строит дом в Барвихе Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев отказался комментировать информацию о доме.

Происшествия Московский суд прекратил три дела о задержании на марше в поддержку Голунова Головинский районный суд Москвы прекратил дела Дмитрия Гутмана, Богдана Задорожного и Георгия Лисеева, задержанных 12 июня на марше в поддержку Ивана Голунова.

Авто Воскрешенный De Tomaso дебютировал с моделью P72 Чтобы отпраздновать свое триумфальное возвращение, бренд De Tomaso выпустил изображения и предварительные сведения о своем совершенно новом автомобиле под названием «P72».

Происшествия К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия В минобороны Белоруссии назвали предварительную причину взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости.

Космос SpaceX показала видео спуска головного обтекателя Falcon Heavy Американская компания SpaceX опубликовала кадры возвращения на Землю головного обтекателя ракеты-носителя Falcon Heavy, передает ФАН.

Общество Матвиенко заявила, что интернет наполнен «ядом античеловечности» Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что интернет наполнен «ядом античеловечности» и представляет главную опасность для детей.

Политика МИД РФ: Россия выполнит обязательства по взносам в Совет Европы Российские обязательства по членским взносам в Совет Европы будут выполнены, такое решение было принято после июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой полномочия российской делегации были подтверждены в полном объеме.

Общество В Башкирии обрушился второй по длине деревянный мост в России Деревянный мост в Белорецке был самым длинным в России до строительства в 2016 году во Владимирской области Типографского моста, длина которого составляет 555 метров.

Политика Нафтогаз готовится к перебоям транзита газа и переговорам с Россией Ранее, как уже сообщал Центр энергетической экспертизы, в правительстве РФ говорили, что справедливое урегулирование судебных споров между Газпромом и Нафтогазом - одно из главных условий для возобновления Россией транзита газа через Украину.

Авто Mercedes представил «заряженные» модели Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S На фестивале скорости в Гудвуде дебютировали сразу две «заряженные» новинки немецкой компании — хэтчбек Mercedes-AMG A45 и седан CLA 45 S. Отличительными особенностями моделей стали мощная решетка радиатора Panamericana и сдвоенные патрубки выхлопной системы с каждой стороны заднего бампера.

Общество Шнуров в стихах высмеял Скворцову за отказ от SSJ100 Музвкант Сергей Шнуров в стихах ответил на слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой, которая назвала французский самолет Falcon 7X предпочтительнее российского SSJ100.

Происшествия Российские полицейские воровали деньги с банковских карт задержанных В Саратове суд приговорил к условным срокам двух бывших полицейских, похищавших средства с банковских карт задержанных.

Происшествия Турист в Италии стал жертвой извержения вулкана По данным местных СМИ, как минимум один иностранный турист погиб в результате извержения вулкана на острове Стромболи к северу от Сицилии, а еще один человек, находившийся на склоне, получил повреждения, сообщает информагентство ANSA.

Происшествия В Краснодаре за угрозы судье осудили скандалистку «Катю-Бентли» По версии следствия, в суде на рассмотрении находилось исковое заявление мэрии о сносе гостиницы-самостроя "Бестужевъ", расположенной по улице Васнецова, 19 Вечером 13 марта 2019 года Атаева-Добришман разместила в соцсети видео, в которых угрожала судье, рассматривающей это дело, и представителю истца убийством.