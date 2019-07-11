Экономика
Минтруд предложил новый прожиточный минимумГазета.Ru 13:07
Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS. Для детей предлагается установить сумму в 11 004 рубля.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Министерство труда и социальной защиты предложило повысить прожиточный минимум в России до 11185 рублей, на 4%. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов.Полит.ру13:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
Политика
В Гибралтаре задержали капитана и старшего помощника иранского танкера
Полиция Гибралтара подтвердила телерадиовещательной компании, что капитана и старшего помощника танкера задержали в связи с нарушением постановлений ЕС, касающихся ограничительных мер ввиду ситуации в Сирии.
Обновлено в 12:02
Единоборства
Боксер Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру, сообщает Sport24.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Политика
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Против отца сестер Хачатурян возбудили дело
Обновлено в 13:42
Политика
Турчинов оценил намерение Зеленского люстрировать его
Экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что с удивлением узнал о намерении президента Владимира Зеленского люстрировать его и других соратников Петра Порошенко.
Обновлено в 13:41
Происшествия
В Волгограде обнаружили тело федерального судьи
Обновлено в 13:19
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича и его команды
Суд Евросоюза принял решение отменить санкции против бывшего украинского лидера Виктора Януковича и его команды.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах
Один человек стал жертвой пожара, возникшего на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах, еще 13 пострадали.
Обновлено в 08:10
Политика
Путин снял с должности губернатора Севастополя
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Овсянникова от занимаемой им должности губернатора Севастополя, сообщил 11 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:07
Политика
Главу МВД Крыма сняли с должности
Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Центре Рошаля рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Избитая девочка, привезенная в Москву на лечение из Ингушетии, чувствует себя лучше и ест мороженое, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Взрыв прогремел в ливийском Бенгази, погибли четыре человека
Погибли четыре человека, еще несколько пострадали. Об этом сообщает телеканал "Скай ньюс — Арабия".
Обновлено в 13:19
Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Шатунову предстоит перенести еще одну операцию
Отек постепенно спадает, в ближайшее время певца ждет еще одна операция, связанная со стоматологической проблемой, поскольку воспалился один из зубных каналов.
Обновлено в 10:16
Кино
Режиссер Дэвид Финчер снимет для Netflix полнометражный фильм
Голливудский режиссер Дэвид Финчер снимет полнометражный фильм «Манк» для Netflix, это будет биографическая лента о Хермане Манкевиче, который в соавторстве с Орсоном Уэллсом создал сценарий для одной из классических картин американского кинематографа – «Гражданина Кейна».
Обновлено в 04:09
Происшествия
Десятерых сотрудников Домодедовской таможни арестовали за взятки
Десять сотрудников Домодедовской таможни задержаны по подозрению во взяточничестве.
Обновлено в 06:40
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест
Обновлено в 08:47
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 миллионов смартфонов
Сотрудники компании Check Point обнаружили опасное приложение, заразившее почти 25 миллионов смартфонов на Андроиде.
Обновлено вчера в 17:26
Общество
Госдума одобрила повышение предельного срока службы в полиции
Госдума в первом чтении одобрила проект поправок, предлагающих увеличить предельный срок службы в полиции до 40 лет, а максимальный возраст сотрудников, которые могут служить, до 65 лет для генералов.
Обновлено в 13:07
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Музыка
Группировка «Ленинград» выступит на гран-при Формулы 1 в Сочи
Обновлено в 10:18
Гаджеты
Apple начала поставки в Европу iPhone индийской сборки
Изначально смартфоны индийской сборки предлагались только на рынке Индии, но теперь их поставки организованы в страны Европы.
Обновлено в 13:13
Политика
В Грузии Туск очень радовался развалу СССР
Распад СССР был счастливым событием для народов Союза, а также стран Восточной и Центральной Европы, написал председатель Европейского совета Дональд Туск в твиттере по итогам своей поездки на конференция "Европейский путь Грузии".
Обновлено в 05:40
Футбол
Агент футболиста Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака»
Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы полузащитника сборной Уругвая и итальянской «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».
Обновлено вчера в 13:13
Спорт
Сборная России проиграла бразильцам в полуфинале Универсиады
Обновлено в 13:24
Здоровье
Врачи назвали три признака разрушения печени
Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.
Обновлено в 04:48