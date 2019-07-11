Экономика

Минтруд предложил новый прожиточный минимумГазета.Ru 13:07

Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS. Для детей предлагается установить сумму в 11 004 рубля.
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с чего всё началось
Министерство труда и социальной защиты предложило повысить прожиточный минимум в России до 11185 рублей, на 4%. Законопроект опубликован на портале
 проектов нормативных актов.
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