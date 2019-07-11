с чего всё началось

Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS. Для детей предлагается установить сумму в 11 004 рубля.

Политика В Гибралтаре задержали капитана и старшего помощника иранского танкера Полиция Гибралтара подтвердила телерадиовещательной компании, что капитана и старшего помощника танкера задержали в связи с нарушением постановлений ЕС, касающихся ограничительных мер ввиду ситуации в Сирии.

Единоборства Боксер Лебедев завершил карьеру Российский боксер Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру, сообщает Sport24.

Происшествия Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро "Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.

Политика Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Турчинов оценил намерение Зеленского люстрировать его Экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что с удивлением узнал о намерении президента Владимира Зеленского люстрировать его и других соратников Петра Порошенко.

Политика Суд ЕС снял санкции с Януковича и его команды Суд Евросоюза принял решение отменить санкции против бывшего украинского лидера Виктора Януковича и его команды.

Происшествия Один человек погиб в результате пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах Один человек стал жертвой пожара, возникшего на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах, еще 13 пострадали.

Политика Путин снял с должности губернатора Севастополя Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Овсянникова от занимаемой им должности губернатора Севастополя, сообщил 11 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Главу МВД Крыма сняли с должности Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.

Происшествия В Центре Рошаля рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии Избитая девочка, привезенная в Москву на лечение из Ингушетии, чувствует себя лучше и ест мороженое, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Происшествия Взрыв прогремел в ливийском Бенгази, погибли четыре человека Погибли четыре человека, еще несколько пострадали. Об этом сообщает телеканал "Скай ньюс — Арабия".

Шоу-бизнес Шатунову предстоит перенести еще одну операцию Отек постепенно спадает, в ближайшее время певца ждет еще одна операция, связанная со стоматологической проблемой, поскольку воспалился один из зубных каналов.

Кино Режиссер Дэвид Финчер снимет для Netflix полнометражный фильм Голливудский режиссер Дэвид Финчер снимет полнометражный фильм «Манк» для Netflix, это будет биографическая лента о Хермане Манкевиче, который в соавторстве с Орсоном Уэллсом создал сценарий для одной из классических картин американского кинематографа – «Гражданина Кейна».

Происшествия Десятерых сотрудников Домодедовской таможни арестовали за взятки Десять сотрудников Домодедовской таможни задержаны по подозрению во взяточничестве.

Гаджеты Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 миллионов смартфонов Сотрудники компании Check Point обнаружили опасное приложение, заразившее почти 25 миллионов смартфонов на Андроиде.

Общество Госдума одобрила повышение предельного срока службы в полиции Госдума в первом чтении одобрила проект поправок, предлагающих увеличить предельный срок службы в полиции до 40 лет, а максимальный возраст сотрудников, которые могут служить, до 65 лет для генералов.

Общество Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.

Гаджеты Apple начала поставки в Европу iPhone индийской сборки Изначально смартфоны индийской сборки предлагались только на рынке Индии, но теперь их поставки организованы в страны Европы.

Политика В Грузии Туск очень радовался развалу СССР Распад СССР был счастливым событием для народов Союза, а также стран Восточной и Центральной Европы, написал председатель Европейского совета Дональд Туск в твиттере по итогам своей поездки на конференция "Европейский путь Грузии".

Футбол Агент футболиста Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака» Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы полузащитника сборной Уругвая и итальянской «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».