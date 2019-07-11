Экономика

Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%Интерфакс 12:36

Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года. Проект приказа ведомства размещен для общественного обсуждения на портале для публикации проектов нормативных актов в четверг.
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум

Газета.Ru16:33

Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%

Интерфакс12:36

Минтруд России намерен повысить прожиточный минимум на 4,1%

Говорит Москва12:55

Минтруд предложил увеличить размер прожиточного минимума

RT на русском12:51

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

ТАСС12:42

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

РИА Новости12:57

Минтруд назвал новый прожиточный минимум

Rambler News Service12:27
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