Экономика
Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%Интерфакс 12:36
Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года. Проект приказа ведомства размещен для общественного обсуждения на портале для публикации проектов нормативных актов в четверг.
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