Экономика
Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%Интерфакс вчера в 12:36
Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года. Проект приказа ведомства размещен для общественного обсуждения на портале для публикации проектов нормативных актов в четверг.
Читать в источнике
Оценить272
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Обновлено вчера в 12:23
Автоспорт
Шибалов стал вторым на шестом этапе ралли «Шелковый путь»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова занял второе место на шестом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Юный вратарь из Аргентины отбил пенальти и умер
Обновлено вчера в 22:37
Баскетбол
Мозгов достиг устной договоренности с «Химками»
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Кино
Премьеру фильма «Наследники 3» отменили из-за смерти Камерона Бойса
Disney Channel отменил премьеру мюзикла "Наследники 3" из-за внезапной смерти Камерона Бойса, исполнившего в фильме одну из ролей, сообщает Entertainment Weekly.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Юрию Шатунову будет проведена ещё одна операция
К сожалению, ситуация ухудшилась, из-за чего артиста срочно госпитализировали. Ему провели операцию в одной из столичных клиник.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
Против спасавшего свой дом от наводнения мэра возбудили дело
Уголовное дело возбудили против главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова, который использовал коммунальную технику на своем участке с целью ликвидации последствий наводнения.
Обновлено в 04:10
Политика
В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ
Инициатива запрета на покупку суверенного долга России для инвесторов из США уже была и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы.
Обновлено в 02:24
Недвижимость
ЦБ прогнозирует падение цен на жилье в России
Центробанк РФ спрогнозировал падение цен на жилье в России в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», пишут «Известия».
Обновлено вчера в 20:26
Авто
Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
Обновлено вчера в 05:47
Армия и оружие
Названа предполагаемая дальность модернизированной ракеты «Брамос»
Обновлено вчера в 09:23
Политика
Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Театры
В Петербурге умер актер Олег Дмитриев
В Петербурге на 50-м году жизни скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев, сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент РФ Владимир Путин провёл первый телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Тарзан прокомментировал голое фото Наташи Королевой
11 июля, на фоне скандала с чужим снимком в микроблоге Светланы Лободы, 46-летняя Наташа Королева выложила в Инстаграм абсолютно голое фото, сделанное во время стойки на руках.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома
Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Кандидата в депутаты Мосгордумы Янкаускаса обвинили в нарушении закона при сборе подписей
В Мосгоризбиркоме заявили, что кандидат в депутаты Мосгордумы Константин Янкаускас нарушил закон в ходе процесса сбора подписей избирателей.
Обновлено в 05:21
Наука
Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко
Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.
Обновлено в 05:35
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на слова Зеленского о люстрации
Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун ответила на критику своей работы со стороны президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:23
Политика
Нарышкин рассказал о борьбе США с акцией «Бессмертный полк»
Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек
Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 02:49
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Общество
Мальдивы в Сибири: The New York Times о золоотвале новосибирской ТЭЦ-5
Назвав золоотвал «новосибирскими Мальдивами», пользователи социальных сетей активно выкладывают свои фотографии на фоне озера в купальниках, как они занимаются йогой или изощренно позируют на камеру.
Обновлено вчера в 04:22
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России
Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
Обновлено в 03:43
Футбол
«Барселона» согласовала трансфер японского полузащитника
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину
Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.
Обновлено в 03:24