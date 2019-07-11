Экономика

Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%Интерфакс вчера в 12:36

Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года. Проект приказа ведомства размещен для общественного обсуждения на портале для публикации проектов нормативных актов в четверг.
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум

Газета.Ruвчера в 16:33

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

ТАССвчера в 12:42

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

РИА Новостивчера в 12:57

Минтруд России намерен повысить прожиточный минимум на 4,1%

Говорит Москвавчера в 12:55

Минтруд предложил увеличить размер прожиточного минимума

RT на русскомвчера в 12:51

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

РБКвчера в 15:04

Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%

Интерфаксвчера в 12:36
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
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