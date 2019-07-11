с чего всё началось

Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года. Проект приказа ведомства размещен для общественного обсуждения на портале для публикации проектов нормативных актов в четверг.

Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%

Армия и оружие Россия подтвердила начало поставок С-400 в Турцию «ФСВТС подтверждает факт начала поставки систем С-400 в Турцию, поставки будут реализованы в согласованные сторонами сроки», — приводит РИА Новости сообщение российской службы.

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Армия и оружие США планируют сопровождать танкеры в Персидском заливе силами ВМС Кандидат на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил в четверг, 11 июля, что Вашингтон пытается создать коалицию «с целью обеспечения военного сопровождения коммерческих перевозок», сообщает Reuters.

Футбол Влашич описал Россию одним словом Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, перешедший в клуб на постоянной основе из «Эвертона» в летнее трансферное окно, описал Россию одним словом.

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