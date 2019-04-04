Экономика

Минтруд собирается вытащить россиян из бедностиИнвест-Форсайт 11:53

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году. Таким образом, по мнению чиновников, бедность в стране удастся сократить в два раза.
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