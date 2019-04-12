Минтруд: рождаемость в России в 2018 году снизилась на 5,4%Инфо24 06:43

Вчера Росстат подвел итоги за 2018 год, эти цифры будут пересматриваться. Количество рождений составило 1,604 млн, и снижение по сравнению с 2017 годом, хотя это очень неприятно, безусловно, мы будем предпринимать все усилия для того, чтобы эту тенденцию переломить, но снижение составило 5,4%

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что в 2018 году рождаемость в России снизилась на 5,4%. Это на 90 тысяч новорожденных меньше, чем в 2017 году.

Минтруд: рождаемость в России в 2018 году снизилась на 5,4%

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