Экономика

Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработицеРоссийская газета 05:27

Минтруд не планирует увеличивать размер пособия по безработице в 2020 году. Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
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Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год

RT на русском04:57

Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице

Российская газета05:27

В 2020 году в России станет в полтора раза больше безработных предпенсионеров

Интерфакс05:19

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РБК05:28

Минтруд отказался от увеличения пособия по безработице в 2020 году

РИА Новости04:43

Минтруд предложил направить более 54 млрд рублей на пособия по безработице в 2020 году

ТАСС04:38

Минтруд назвал уровень пособий по безработице на 2020 год

Rambler News Service04:29
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:50, Вашингтон

В ПМР хотят увеличить пособие по безработице

TransDnestrInformвчера в 06:11
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:50, Вашингтон
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Взорвался, по данным Центрального телевидения КНР, газоперерабатывающий завод.
Обновлено в 09:02
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Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
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«Коммерсантъ» узнал об уходе из Росгвардии трех генералов

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Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

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Обновлено вчера в 18:10
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В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
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Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов.
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Российские синхронистки выиграли золото в соревнованиях групп в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено в 07:42
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«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
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Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок

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На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.
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Гибралтар продлил задержание танкера Grace 1 на 30 дней

Суд Гибралтара постановил продлить на 30 дней до 15 августа задержание танкера Grace 1, который якобы вез сырую нефть в Сирию из Ирана в обход санкций Евросоюза.
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