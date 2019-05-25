Экономика
Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработицеРоссийская газета 05:27
Минтруд не планирует увеличивать размер пособия по безработице в 2020 году. Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Минтруд подготовил проект постановления правительства, которым предлагается установить минимальный и максимальный размеры пособия по безработице в размере 1,5 тыс. и 8 тыс. рублей в 2020 году, а также направить в 2020 году на выплату пособия бюджетные ассигнования в размере 54,3 млрд рублей, говорится в пояснительной записке в проекту постановления, опубликованному в пятницу на портале нормативно-правовых актов.ТАСС04:38
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:18, Вашингтон
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:18, Вашингтон
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