с чего всё началось

Минтруд не планирует увеличивать размер пособия по безработице в 2020 году. Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице

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