с чего всё началось

Минтруд не планирует увеличивать размер пособия по безработице в 2020 году. Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице

Происшествия Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.

Политика СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.

Общество В Екатеринбурге восстановят работу Покраса Лампаса, залитую гудроном Работа стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), которую в Екатеринбурге начали заливать гудроном, будет восстановлена, сообщила РИА Новости представитель фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.

Политика МИД ответил на возможное расширение «нормандского формата» Заместитель главы МИДа Григорий Карасин заявил, что российская сторона не против расширения «нормандского формата».

Футбол Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной драки Один из посетителей заведения оскорбил Шелви, напомнив тому о его лысине (Джонджо с детства страдает от алопеции – патологического выпадения волос).

Футбол Клопп не видит необходимости продлевать контракт с «Ливерпулем» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не покинет клуб до истечения контракта, но не видит смысла продлевать соглашение сейчас.

Политика Священник изгнал духов тьмы в конгрессе США Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой во время чтения молитвы перед законодателями "изгнал" духов тьмы.

Культура Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Экономика Минфин раскритиковал выводы АКРА об ипотечном кризисе Рассуждения аналитиков об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Армия и оружие Зеленский показал мобильные домики для военных в Донбассе В этом году украинские военные на Донбассе будут обеспечены мобильными домиками украинского производства.

Шоу-бизнес Юлианна Караулова обнажилась на отдыхе в Турции Юлианна Караулова полностью обнажилась на отдыхе в Турции. Провокационный снимок звезда разместила на странице в Instagram.

Происшествия Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево» Во время эвакуации по надувным трапам травмы получили 8 человек, двое госпитализированы.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Политика Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом утонувшего детсада Мальчик из семьи, чей дом был разрушен наводнением в Иркутской области, рассказал президенту России Владимиру Путину, что его детский сад утонул, но его отремонтируют.

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Политика Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне.

Общество В России откроют сеть центров воспитания родителей К концу 2019 года в 54 регионах России откроют 95 новых центров помощи для родителей.

Шоу-бизнес Ирина Шейк не переживает из-за Леди Гаги Россияне никак не желают простить певице того, что она стала причиной расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера.

Культура Александр Ширвиндт отмечает 85-летний юбилей Художественному руководителю Московского академического театра сатиры, народному артисту РСФСР исполнилось 85 лет, передает ОТР.

Политика На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии Портал «Громадське» сообщает, что обыски также ведутся в инвестгруппе ICU, которая якобы выступала финансовым консультантом Порошенко и советником по продаже предприятия Roshen.

Кино Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.

Шоу-бизнес Развод экс-короля Малайзии с «Мисс Москва» опровергли В шариатском суде Сингапура опровергли сообщение о разводе экс-короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и модели Оксаной Воеводиной.

Футбол «Нефтчи» стал соперником «Арсенала» в Лиге Европы Бакинский "Нефтчи" стал соперником тульского "Арсенала" во втором отборочном раунде Лиги Европы УЕФА.

Кино Умер актер Август Милованов из «Государственной границы» Сыгравший в телесериале «Государственная граница» белорусский актер Август Милованов скончался на 83-м году жизни, сообщается на сайте Национального академического театра имени Янки Купалы.