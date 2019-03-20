Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсийИзвестия вчера в 22:40

Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет. Существующая схема будет изменена.

с чего всё началось

Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии. Проект приказа размещен на федеральном портале нормативных правовых актов. Этот документ является актом к принятому 19 марта закону о доплатах малоимущим пенсионерам сверх прожиточного минимума (ПМ).

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