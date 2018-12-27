С учетом других отраслей, где сокращения будут не столь значительны, суммарно потерять работу могут 230,8 тыс. россиян, спрогнозировал Минтруд. Большинство из них живут в Москве и Санкт-Петербурге.

с чего всё началось

В Минтруде рассказали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году, по прогнозу ведомства, в наступающем году под сокращение могут попасть более 230 тысяч россиян, пишет газета "Известия".

Минтруд рассказал, кого могут сократить в 2019 году

Происшествия Происшествия В компании «Красное и Белое» проходят обыски В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.

Общество Общество Минтруд рассказал, кого могут сократить в 2019 году В Минтруде рассказали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году, по прогнозу ведомства, в наступающем году под сокращение могут попасть более 230 тысяч россиян, пишет газета "Известия".

Космос Космос Ракету «Союз-2.1а» освятят перед пуском с космодрома Восточный Ракету-носитель "Союз-2.1а" освятят перед запуском с космодрома Восточный, который запланирован на 27 декабря в 05.07 мск, рассказал РИА Новости представитель Благовещенской епархии иеромонах Венедикт.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп рассказал о своих страхах при перелете в Ирак

Общество Общество МВД предложило внести изменения в паспорта МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.

Происшествия Происшествия Следственный комитет пересмотрит оправдательные приговоры Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве.

Кино Кино Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона Советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев умер 25 декабря в возрасте 65 лет.

Армия и оружие Армия и оружие Появилось видео запуска ракеты «Авангард» СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.

Футбол Футбол Предварительное следствие в отношении Мамаева и Кокорина завершено Предварительное следствие по делу о драках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева завершено.

Политика Политика Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.

Происшествия Происшествия В Германии ребенок вызвал полицию из-за недовольства подарками

Технологии Технологии «Яндекс» удалил из поиска сайт Telegram Поисковик «Яндекс» удалил из выдачи официальный сайт Telegram.

Политика Политика Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере Россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод в камере, говорится в сообщении пресс-службы посольства России в США.

Политика Политика NYT: Трамп не служил в армии благодаря поддельному диагнозу Президент США Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу, сообщает The New York Times.

Общество Общество В Петербурге около 30 рабочих объявили голодовку в шахте метро

Энергетика Энергетика Сечин рассказал о ценах на бензин в 2019 году Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин оценил перспективы роста цен на бензин в начале 2019 года.

Экономика Экономика Дальнему Востоку добавили капитала «ВЭБ.РФ» как единственный акционер фонда увеличил уставный капитал ФРДВ на 10,6 млрд руб.— за счет средств субсидии из госбюджета, предоставленной на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, говорится в сообщении фонда.

Общество Общество «Яндекс» назвал самые странные и смешные запросы

Здоровье Здоровье Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Политика Политика В ВМС США запретят отправлять моряков в карцер на хлеб и воду

Общество Общество Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусах Саяногорска В настоящее время почетные граждане Саяногорска имеют право на бесплатный проезд в муниципальном транспорте и на освобождение от платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальной нормы.

Общество Общество Названы самые востребованные навыки для профессий будущего Специалисты навали самые востребованные навыки, которые пригодятся россиянам в профессиях будущего.

Экономика Экономика Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума - 11 280 рублей - с начала 2019 года.

Политика Политика Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским Соединённые Штаты не могут и далее быть мировым жандармом, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего визита в Ирак.

Политика Политика Авен и Волож игнорировали встречу с Путиным Как сообщает РБК, согласно схеме рассадки, дискуссию с российским лидером игнорировали представитель «Яндекса» Аркадий Волож, Петр Авен (Альфа-банк), Виталий Савельев («Аэрофлот») и Сергей Чемезов («Ростех»).

Общество Общество Росздравнадзор пожаловался в СК на клинику из-за женского обрезания «В ходе надзорных мероприятий установлено, что на сайте ООО «Классикус», действительно, предлагалась услуга женского обрезания, выполняемого по религиозным и ритуальным мотивам, что является грубейшим нарушением российского законодательства», — сообщили в Росздравнадзоре.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские силы ПВО отразили израильский удар по Дамаску Несколько ракет в небе над Дамаском сбили силы ПВО Сирии. Об этом сообщают государственные СМИ Сирийской Арабской Республики.