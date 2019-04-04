Экономика

Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%ТАСС 03:04

Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.
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Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
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