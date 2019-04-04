Экономика
Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%ТАСС 03:04
Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.
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Музыка
Оззи Осборн отложил турне из-за обострения старой травмы
Обновлено в 04:08
Политика
Wikileaks заявил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни», сообщает портал со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Экс-супруга основателя Amazon стала одной из самых богатых женщин мира
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами
Кандидаты в президенты Украины — актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко — сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 02:44
Хоккей
Кучеров установил рекорд НХЛ по очкам в XXI веке
Обновлено в 03:32
Политика
Конституционный суд не стал вмешиваться в пенсионную реформу
Конституционный суд в определении отвечает, что решение о пенсионном возрасте было экспертно-аналитически проработано, хотя мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными.
Обновлено 03 апреля в 11:42
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Общество
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Обновлено вчера в 08:59
Политика
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Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС, который касается строительства газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 13:44
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о крабовых аукционах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:58
Энергетика
Саудовская Аравия угрожает отказаться от доллара
Саудовская Аравия угрожает продавать нефть не за доллары, а за другие валюты, если в США примут закон, позволяющий наказывать страны-члены ОПЕК за дорогую нефть.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Российские корабли провели ракетные стрельбы на учениях в Черном море
Обновлено вчера в 23:39
Спорт
Трусова и Щербакова выступят в шоу Плющенко в Италии
Обновлено в 04:39
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Пожар в школе села Казачинское Иркутской области потушен
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Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Наука
Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
Обновлено 03 апреля в 15:12
Футбол
В МИД прокомментировали инцидент с флагом Косово на матче в Грозном
В МИД РФ рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашенной республики Косово на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном как техническую ошибку.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Женщина проглотила бутерброд с зубочисткой и умерла
50-летняя женщина дважды обращалась в больницу с жалобами на неприятные ощущения в горле.
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Армия и оружие
Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях.
Обновлено в 02:03
Футбол
Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено вчера в 12:31
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» почти $1,8 млрд
Как рассказали в компании, 1 апреля «Магнит», незадолго до того как было объявлено о приобретении «Севергрупп» 41,9% «Ленты», сделал необязательное предложение о покупке 100% ритейлера за $1,78 млрд.
Обновлено в 04:15
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость
Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено вчера в 07:21