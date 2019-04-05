Экономика
Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%ТАСС 03:04
Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты
Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.
Обновлено вчера в 19:29
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Футбол
Игорь Пывин покинул пост главного тренера «Факела»
Игорь Пывин ушел в отставку с должности главного тренера футбольного клуба "Факел", сообщается на официальном сайте воронежской команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 05:35
Экономика
«Магнит» подтвердил заинтересованность в покупке 100% «Ленты»
Ретейлер "Магнит" заинтересован в покупке 100% "Ленты", подтверждает свое предложение о приобретении торговой сети.
Обновлено в 03:58
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Общество
ТАСС: «Плеер.ру» закрыли на месяц из-за махинаций с чеками
Интернет-магазин электроники «Плеер.ру» закрыт на 30 дней из-за подозрений в махинациях и подделке чеков, утверждают источники ТАСС.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В поликлинику Екатеринбурга подкинули младенца
Через некоторое время женщина положила младенца на сиденья для посетителей и со старшим ребенком покинула поликлинику.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Гаджеты
В России упали цены на смартфоны Huawei, Honor и Asus
Компания Huawei и Asus проводят распродажи на российском рынке, предлагая купить со скидкой смартфоны, планшеты и различные аксессуары.
Обновлено вчера в 08:28
Шоу-бизнес
Певица Зара показала красавицу-маму в день ее рождения
Известная певица Зара решила поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 5 апреля, день рождения у ее мамы Нади Джамаловны.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Панина осудили за вызывающее фото с дочкой и рюмочкой
Актера Алексея Панина осудили за очередной провокационный снимок. На фото он запечатлен с малолетней дочерью, которая подает Панину коньяк.
Обновлено в 06:09
Музыка
Оззи Осборн отложил турне из-за проблем со здоровьем
Обновлено в 03:34
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Политика
Госдума 11 апреля рассмотрит поправки в закон о госзакупках
Депутаты рассмотрят правительственный законопроект о внесении изменений в закон о госзакупках в первом чтении 11 апреля.
Обновлено в 05:35
Политика
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН
Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Энергетика
Нефтяники подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо
Правительство и нефтяные компании подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 05:28
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Футбол
В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном
В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В программном обеспечении Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка
В программном обеспечении лайнера Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка. Ее обнаружил и признал сам производитель.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Общество
Названы причины аварии в Тушинском тоннеле в Москве
Обновлено в 06:02
Общество
Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище
Обновлено в 03:37
Происшествия
В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа
3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.
Обновлено в 00:38
Политика
Задержаны активисты, «похоронившие» Путина в Петербурге
4 апреля сотрудники уголовного розыска задержали гражданского активиста Андрея Жексимбаева и пресс-секретаря движения "АгитРоссия" Григория Кудрявцева, сообщает "ОВД-Инфо".
Обновлено вчера в 10:10
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
В Совфеде отреагировали на иск родственников жертв МН17 к России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) передал Москве два коллективных иска от родственников пассажиров малайзийского Boeing, сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 03:45