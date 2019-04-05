Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%ТАСС 03:04

Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%

Экономика Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.

Политика Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.

Футбол Игорь Пывин покинул пост главного тренера «Факела» Игорь Пывин ушел в отставку с должности главного тренера футбольного клуба "Факел", сообщается на официальном сайте воронежской команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Экономика «Магнит» подтвердил заинтересованность в покупке 100% «Ленты» Ретейлер "Магнит" заинтересован в покупке 100% "Ленты", подтверждает свое предложение о приобретении торговой сети.

Политика Мэра Риги Ушакова отправили в отставку Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.

Происшествия Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Общество ТАСС: «Плеер.ру» закрыли на месяц из-за махинаций с чеками Интернет-магазин электроники «Плеер.ру» закрыт на 30 дней из-за подозрений в махинациях и подделке чеков, утверждают источники ТАСС.

Происшествия В поликлинику Екатеринбурга подкинули младенца Через некоторое время женщина положила младенца на сиденья для посетителей и со старшим ребенком покинула поликлинику.

Происшествия Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.

Гаджеты В России упали цены на смартфоны Huawei, Honor и Asus Компания Huawei и Asus проводят распродажи на российском рынке, предлагая купить со скидкой смартфоны, планшеты и различные аксессуары.

Шоу-бизнес Певица Зара показала красавицу-маму в день ее рождения Известная певица Зара решила поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 5 апреля, день рождения у ее мамы Нади Джамаловны.

Шоу-бизнес Панина осудили за вызывающее фото с дочкой и рюмочкой Актера Алексея Панина осудили за очередной провокационный снимок. На фото он запечатлен с малолетней дочерью, которая подает Панину коньяк.

Политика Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.

Политика Госдума 11 апреля рассмотрит поправки в закон о госзакупках Депутаты рассмотрят правительственный законопроект о внесении изменений в закон о госзакупках в первом чтении 11 апреля.

Политика В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.

Энергетика Нефтяники подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо Правительство и нефтяные компании подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Футбол В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.

Происшествия В программном обеспечении Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка В программном обеспечении лайнера Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка. Ее обнаружил и признал сам производитель.

Происшествия Роспотребнадзор нашел источник заражения В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".

Происшествия В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа 3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.

Политика Задержаны активисты, «похоронившие» Путина в Петербурге 4 апреля сотрудники уголовного розыска задержали гражданского активиста Андрея Жексимбаева и пресс-секретаря движения "АгитРоссия" Григория Кудрявцева, сообщает "ОВД-Инфо".

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.