Экономика

Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%ТАСС 03:04

Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.
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Минтруд решил вытащить из нищеты 4 млн россиян в 2019 году. План уже готов

URA.Ruвчера в 19:56

Минтруд хочет к 2024 году снизить число россиян, живущих за чертой бедности

РИА Новости03:50

Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%

ТАСС03:04

Число бедных будут сокращать вдвое

Deita.ru15:34

Бедность за порог: как в России будут сокращать процент малоимущих

Известиявчера в 17:01

Число живущих за чертой бедности россиян планируют сократить на 20%

Ридусвчера в 15:22

В Минтруде задумали сократить число бедных россиян на 20%

РЕН ТВвчера в 14:30
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Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Происшествия

Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении

Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.
Обновлено в 17:24
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Политика

Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики

Обновлено в 11:31
Авто

Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре

Еврокомиссия (ЕК) обвинила три концерна автопроизводителей - BMW, Daimler и VW (в который входят Volkswagen, Audi и Porsche) - в картельном сговоре с целью сдерживания разработки технологий очистки выхлопных газов автомобилей на европейском рынке.
Обновлено в 06:03
Политика

Time поместил на обложку Путина, стоящего над земным шаром

Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Обновлено в 14:31
Происшествия

Суд арестовал петербуржца на 9 суток за «надгробие» с Путиным

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности петербуржца Андрея Жексимбаева, который установил надгробие с изображением президента РФ Владимира Путина возле Исаакиевского собора.
Обновлено в 13:17
Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Политика

В Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков

Как уточнили ТАСС в генеральной прокуратуре республики, на высшую меру наказания - смертную казнь в Абхазии с 1993 года введен мораторий.
Обновлено в 10:57
Политика

Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высмеял в Facebook оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено в 16:17
Наука

Ученые выяснили, как страусы и киви разучились летать

Масштабный генетический анализ геномов всех бескилевых птиц показал, что они потеряли способность летать независимо друг от друга в результате накопления случайных мутаций в "мусорной" ДНК, а не в результате повреждения одних и тех же генов у их общего предка.
Обновлено в 10:03
Происшествия

У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей

Обновлено в 12:31
Общество

Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 суток

Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 суток.
Обновлено в 17:43
Политика

В Венесуэле начали уголовный процесс над Гуайдо

Возбуждение дела в отношении лидера оппозиции произошло после того, как суд запросил у Национального учредительного собрания отзыв депутатской неприкосновенности у Гуайдо.
Обновлено вчера в 01:11
Политика

Путину понравилась подаренная Лукашенко на Новый год картошка

Президенту России Владимиру Путину понравилась картошка, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил ему на Новый год.
Обновлено в 15:17
Авто

Показано первое изображение «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35

Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35 4Matic.
Обновлено в 10:43
Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Обновлено в 13:43
Авто

Volkswagen Passat стал самым продаваемым седаном в мире

Обновлено в 04:26
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика

Системы электроснабжения Венесуэлы не выдерживают прежних нагрузок

В сообщении говорится, что плановые отключения помогут сохранить работоспособность систем электроснабжения, поврежденных кибернетическими, электромагнитными и физическими атаками.
Обновлено в 18:14
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео со съемок последнего клипа Юлии Началовой

PR-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео со съемок последнего клипа артистки, сообщается на сайте kp.ru.
Обновлено в 13:47
Политика

США рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы

Соединенные Штаты чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы, а также усиления экономического давления по мере того, как дипломатические действия теряют свое значение.
Обновлено в 17:50
Политика

Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Музыка

Что случилось в восьмом эпизоде шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 17:05
Политика

«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан

Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 03:02
Общество

Минздрав хочет блокировать публичные призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит пакет законопроектов, предусматривающих запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.
Обновлено в 07:55
Общество

Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны

В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.
Обновлено вчера в 05:08
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой

Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
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