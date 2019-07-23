Экономика
В России установлен прожиточный минимумМой Брянск 02:47
Министерство труда утвердило величину прожиточного минимум за первый квартал 2019 года. Его величина на душу населения составила 10 тысяч 753 рубля.
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Экономика
Россияне стали экономить на стиральном порошке
Продажи бытовой химии в России, особенно стирального порошка, продолжают снижаться, свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Газзаев, Лещенко и Успенская вступились за вора в законе Шишканова
Шишканову, которого СК называет вором в законе, вменяется преступление по новой статье УК 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии).
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Политика
От президента Грузии потребовали публично извиниться перед Россией
Володин заявил, что грузинское руководство должно принести извинения российского народу за высказывания об агрессии со стороны РФ и оккупации территорий страны.
Обновлено вчера в 20:44
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем
Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.
Обновлено в 01:39
Музыка
Таисию Повалий засыпали угрозами после объявления о концерте в Киеве
Народная артистка Украины и Ингушетии Таисия Повалий объявила о предстоящем сольном концерте в Киеве — однако не все встретили это известие позитивно.
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия
Стало известно о стрельбе в доме Кадырова из-за слов о его отце
Глава Чечни Рамзан Кадыров в январе 2017 года открыл беспорядочную стрельбу в своей резиденции после того, как его спровоцировал Имран Дасаев — житель города Шали, предполагаемый участник незаконного вооруженного формирования (НВФ).
Обновлено вчера в 11:08
Финансы
Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg.
Обновлено в 02:09
Политика
Россияне смогут находиться на Мальдивах без визы три месяца
В соответствии с новыми правилами россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Москве задержан Алексей Навальный
По ее данным, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:30
Авто
Названы самые популярные иномарки зарубежной сборки в России
Лидером рейтинга японская Toyota, которая в РФ насчитывает 3,5 млн автомобилей зарубежной сборки или 92% от всего автопарка марки в нашей стране.
Обновлено в 06:14
Общество
Власти решили запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут
Власти России одобрили концепцию так называемого суперсервиса «Оформление европротокола онлайн», позволяющего оформлять ДТП через интернет, не привлекая к процедуре сотрудников ГИБДД.
Обновлено в 05:00
Политика
Вакарчук выступил перед россиянами
Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступал перед россиянами в Монако.
Обновлено в 07:58
Политика
Госбюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос
Ранее директор бюро Роман Труба сообщил, что Порошенко не явился на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском".
Обновлено вчера в 01:53
Общество
Лето скоро уйдёт из Петербурга, а на части России наступит октябрь
Похолодание снова придёт в Петербург и Ленобласть.
Обновлено в 07:39
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:11
Спорт
Загитова сделала подарок премьер-министру Японии
Премьер-министр Японии тепло приветствовал российскую спортсменку и отметил, что следит за тем, как растет собака породы акита-ину по кличке Масару, которую фигуристке в мае 2018 года подарили власти префектуры Акита, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:48
Общество
Госдума приняла закон о регулировании работы фитнес-центров
Государственная дума в среду приняла закон о совершенствовании деятельности фитнес-центров.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС
Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Иностранцы задержаны в Подмосковье за использование рабского труда
В Московской области задержаны двое граждан Таджикистана — 51-летнюю женщину и её 29-летнего сына, сообщили 24 июля в пресс-службе ГСУ ЧСК РФ по Московской области.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка
В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка, но ее задержали после того, как кредитная организация обратилась в полицию.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Новый имидж звезды «Интернов» вызвал шквал насмешек
Обновлено в 05:00
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54