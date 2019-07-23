Экономика

В России установлен прожиточный минимумМой Брянск 02:47

Министерство труда утвердило величину прожиточного минимум за первый квартал 2019 года. Его величина на душу населения составила 10 тысяч 753 рубля.
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Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 08:08, Вашингтон
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