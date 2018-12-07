Неизвестно, отразится ли происходящее на карьере самого главы ПФР, в любом случае с уходом нескольких ключевых сотрудников фонд в начале 2019 года ждут изменения.

с чего всё началось

По данным издания, один из заместителей уже подал заявление об увольнении, судьба еще двух чиновников решится в скором времени. Источники отметили, что уход Гукайло связан с коррупционными скандалами при строительстве зданий ПФР в регионах.

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