Минтруд отметил, что основная помощь оказывается именно этой категории населения. РБК со ссылкой на данные Росстата написал, что 26% российских детей живут в семьях, чьи доходы оказались ниже прожиточного минимума. Уровень бедности среди детей оказался вдвое выше, чем общий показатель по стране.

Минтруд прокомментировал данные о бедности среди детей в России

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