Экономика
Минтруд прокомментировал данные о бедности среди детей в РоссииРБК 09:09
Минтруд отметил, что основная помощь оказывается именно этой категории населения. РБК со ссылкой на данные Росстата написал, что 26% российских детей живут в семьях, чьи доходы оказались ниже прожиточного минимума. Уровень бедности среди детей оказался вдвое выше, чем общий показатель по стране.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:06, Вашингтон
Футбол
Краснодар — Порту 0:1
В среду вечером в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на своем поле проиграл "Порту" - 0:1. Решающий мяч гости провели за две минуты до конца встречи.
Обновлено в 14:54
Происшествия
Названа причина падения автобуса с обрыва в Новороссийске
Определена причина падения экскурсионного автобуса с обрыва в Новороссийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.
Обновлено в 17:41
Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Происшествия
В Нью-Йорке звуки мотоциклов вызвали панику среди пешеходов
Тысячи людей в панике бросились врассыпную с площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, перепутав издаваемые проезжающими мотоциклами громкие звуки выхлопа со стрельбой, сообщает телеканал Fox News.
Обновлено в 09:42
Финансы
Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унцию
Цена за унцию золота (28,35 г) превысила стоимость в $1500 в ходе торгов бирже в Comex в Нью-Йорке.
Обновлено в 13:18
Общество
В парке Горького 10 и 11 августа пройдет фестиваль Meat&Beat
В парке Горького в выходные, 10 и 11 августа, пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat, говорится в среду, 7 августа, на сайте парка.
Обновлено в 09:15
Политика
Сальвини заявил о проблемах в правительственной коалиции Италии
Вице-премьер Италии и лидер "Лиги" Маттео Сальвини констатировал разногласия в правящей коалиции, которую его партия составляет с "Движением 5 звезд", и в очередной раз заявил о возможности проведения досрочных выборов.
Обновлено в 19:02
Происшествия
Сторонники Атамбаева захватили спецназовцев в резиденции
В резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева остались шесть бойцов спецназа. Об этом стало известно «Интерфаксу».
Обновлено в 16:24
Футбол
«Локомотив» ведет переговоры с форвардом сборной Ирландии
Отмечается, что Локомотив уже вступил в переговоры с его агентом.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Bell готовится адаптировать гражданские конвертопланы под военные нужды
БПЛА V-247 Vigilant Гражданские технологии - военным Генеральный директор компани Митч Снайдер отметил, что вооруженным силам, вероятно, понадобится модернизированный Nexus с большей "дальностью полета и большей полезной нагрузкой", но "когда у вас будет очень тихий самолет или конвертоплан, всегда будет возможность сделать из него военную версию".
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес
Светлана Лобода опубликовала свадебное фото
Скорее всего, фотография, на которой запечатлена сестра Лободы со своим избранником, попала в руки Светланы только недавно.
Обновлено в 09:53
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
Северный флот решили приравнять по статусу к военному округу
Согласно проекту указа, Северный флот может наравне с военными округами получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.
Обновлено в 07:31
Общество
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочной пенсии
Период прохождения курсов повышения квалификации, учебного отпуска и дни отдыха, предоставленные из-за сдачи крови, планируется внести в стаж, дающий право на досрочную пенсию, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 08:41
Космос
НАСА отложило выход американских астронавтов в космос
Выход в открытый космос американских астронавтов Ника Хейга и Эндрю Моргана с борта Международной космической станции (МКС), планировавшийся 19 августа, перенесен на 21 августа, сообщило НАСА.
Обновлено в 10:19
Политика
Эксперт объяснил заявление генсека НАТО по Крыму
Ранее Столтенберг заявил, что Россия стала более напористой в своей политике и смогла вернуть Крым в свой состав.
Обновлено вчера в 04:02
Экономика
Стало известно о новой защите банков от санкций
По словам председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, процессинговая организация станет "запасным аэродромом" для банков.
Обновлено в 19:02
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Политика
Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке
Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено вчера в 12:25
Футбол
«Арсенал» согласовал трансфер Тирни
"Канониры" согласовали переход левого защитника "Селтика" Кирана Тирни.
Обновлено в 17:17
Происшествия
Трамп прибыл в Эль-Пасо после стрельбы
Президент США Дональд Трамп прибыл в город Эль-Пасо в штате Техас, где 22 человека тали жертвами стрельбы в торговом центре, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:56
Происшествия
В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение
Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
София Ротару отмечает день рождения в Крыму
Сегодня, седьмого августа, София Ротару отмечает день рождения.
Обновлено в 03:03
Общество
На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания
Обновлено в 11:05
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54