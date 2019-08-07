Минтруд отметил, что основная помощь оказывается именно этой категории населения. РБК со ссылкой на данные Росстата написал, что 26% российских детей живут в семьях, чьи доходы оказались ниже прожиточного минимума. Уровень бедности среди детей оказался вдвое выше, чем общий показатель по стране.

Минтруд прокомментировал данные о бедности среди детей в России

Футбол Краснодар — Порту 0:1 В среду вечером в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на своем поле проиграл "Порту" - 0:1. Решающий мяч гости провели за две минуты до конца встречи.

Происшествия Названа причина падения автобуса с обрыва в Новороссийске Определена причина падения экскурсионного автобуса с обрыва в Новороссийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

Политика Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Происшествия В Нью-Йорке звуки мотоциклов вызвали панику среди пешеходов Тысячи людей в панике бросились врассыпную с площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, перепутав издаваемые проезжающими мотоциклами громкие звуки выхлопа со стрельбой, сообщает телеканал Fox News.

Финансы Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унцию Цена за унцию золота (28,35 г) превысила стоимость в $1500 в ходе торгов бирже в Comex в Нью-Йорке.

Общество В парке Горького 10 и 11 августа пройдет фестиваль Meat&Beat В парке Горького в выходные, 10 и 11 августа, пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat, говорится в среду, 7 августа, на сайте парка.

Политика Сальвини заявил о проблемах в правительственной коалиции Италии Вице-премьер Италии и лидер "Лиги" Маттео Сальвини констатировал разногласия в правящей коалиции, которую его партия составляет с "Движением 5 звезд", и в очередной раз заявил о возможности проведения досрочных выборов.

Происшествия Сторонники Атамбаева захватили спецназовцев в резиденции В резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева остались шесть бойцов спецназа. Об этом стало известно «Интерфаксу».

Футбол «Локомотив» ведет переговоры с форвардом сборной Ирландии Отмечается, что Локомотив уже вступил в переговоры с его агентом.

Армия и оружие Bell готовится адаптировать гражданские конвертопланы под военные нужды БПЛА V-247 Vigilant Гражданские технологии - военным Генеральный директор компани Митч Снайдер отметил, что вооруженным силам, вероятно, понадобится модернизированный Nexus с большей "дальностью полета и большей полезной нагрузкой", но "когда у вас будет очень тихий самолет или конвертоплан, всегда будет возможность сделать из него военную версию".

Шоу-бизнес Светлана Лобода опубликовала свадебное фото Скорее всего, фотография, на которой запечатлена сестра Лободы со своим избранником, попала в руки Светланы только недавно.

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.

Гаджеты Samsung представила два новых смартфона Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

Армия и оружие Северный флот решили приравнять по статусу к военному округу Согласно проекту указа, Северный флот может наравне с военными округами получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.

Общество Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочной пенсии Период прохождения курсов повышения квалификации, учебного отпуска и дни отдыха, предоставленные из-за сдачи крови, планируется внести в стаж, дающий право на досрочную пенсию, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Космос НАСА отложило выход американских астронавтов в космос Выход в открытый космос американских астронавтов Ника Хейга и Эндрю Моргана с борта Международной космической станции (МКС), планировавшийся 19 августа, перенесен на 21 августа, сообщило НАСА.

Политика Эксперт объяснил заявление генсека НАТО по Крыму Ранее Столтенберг заявил, что Россия стала более напористой в своей политике и смогла вернуть Крым в свой состав.

Экономика Стало известно о новой защите банков от санкций По словам председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, процессинговая организация станет "запасным аэродромом" для банков.

Футбол Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.

Политика Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.

Футбол «Арсенал» согласовал трансфер Тирни "Канониры" согласовали переход левого защитника "Селтика" Кирана Тирни.

Происшествия Трамп прибыл в Эль-Пасо после стрельбы Президент США Дональд Трамп прибыл в город Эль-Пасо в штате Техас, где 22 человека тали жертвами стрельбы в торговом центре, передает РИА "Новости".

Происшествия В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.