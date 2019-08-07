Экономика

Минтруд прокомментировал данные о бедности среди детей в РоссииРБК 09:09

Минтруд отметил, что основная помощь оказывается именно этой категории населения. РБК со ссылкой на данные Росстата написал, что 26% российских детей живут в семьях, чьи доходы оказались ниже прожиточного минимума. Уровень бедности среди детей оказался вдвое выше, чем общий показатель по стране.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Минтруд прокомментировал данные об уровне бедности в России

RT на русском10:46

В Минтруда назвали «устаревшими» данные о живущих в бедности четверти российских детей

Фонтанка.Ру08:18

Минтруд прокомментировал данные о бедности среди детей в России

РБК09:09

Минтруд назвал выведение семей с детьми из бедности ключевой задачей правительства

ТАСС09:08

Минтруд объяснил статистику о детях, живущих за чертой бедности

URA.Ru07:40

Минтруд прокомментировал сообщения СМИ об уровне бедности в России

РИА Новости07:41

Минтруд заявил о росте поддержки семей с детьми

Rambler News Service06:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:56, Вашингтон
Политика

Появилось видео штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева

Обновлено в 10:53
Финансы

Стоимость золота достигла шестилетнего максимума

Декабрьские фьючерсы на золото впервые с 2013 года превысили 1,5 тыс. долларов за тройскую унцию на товарной бирже Нью-Йорка (COMEX).
Обновлено в 08:48
Здоровье

Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка

Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Политика

ЦИК подтвердил отказ Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Центризбирком признал правомерным отказ Дмитрию Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

В 72-й день рождения София Ротару поделилась своим главным богатством

Ротару поделилась своим главным богатством, своей гордостью, своим счастьем — обожаемыми внуками.
Обновлено в 10:58
Музыка

Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Рамзану Кадырову и Чечне

Последняя песня покойного шансонье Вилли Токарева имела посвящение Рамзану Кадырову.
Обновлено в 11:33
Общество

Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Футбол

Кокорин и Мамаев в колонии сыграют в футбол с командой ПФЛ

Обновлено в 12:00
Политика

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Зеленского

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Политика

Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию

Обновлено вчера в 14:30
Общество

Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом

В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 10:17
Общество

Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги

Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено в 12:14
Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Политика

Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено в 09:13
Футбол

Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»

Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

На Алтае группа туристов попала под камнепад, есть погибшая

Обновлено в 07:07
Технологии

Венчурный фонд Softline инвестирует 20 млн рублей в стартап против списываний

Softline Venture Partners, корпоративный венчурный фонд Softline, сообщил об инвестициях в размере 20 млн рублей в компанию ProctorEdu.
Обновлено в 10:10
Политика

Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России

Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Экономика

Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»

Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Пассажирка остановила сбивший людей автобус в Долгопрудном

Пассажирка остановила автобус, который попал в ДТП в Долгопрудном. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 09:33
Авто

Тюнеры из Болгарии представили кабриолет Lada Largus

Больше никаких версий модели «АвтоВАЗ» выпускать не планирует, но между тем тюнеры из Болгарии представили кабриолет Lada Largus.
Обновлено в 06:04
Экономика

«Проект» нашел у Наили Аскер-заде недвижимость на три миллиарда рублей

Обновлено в 06:34
Здоровье

Названы профессии, чаще всего вызывающие рак

Согласно проекту постановления о премировании врачей за выявление онкологических заболеваний у пациентов во время диспансеризации или профосмотров, премия за каждый случай впервые обнаруженного рака при подтверждении диагноза составит 1000 рублей.
Обновлено в 02:00
Общество

Пришедших с сыном на незаконную акцию хотят лишить родительских прав

Обновлено вчера в 08:35
Политика

WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России

Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
Обновлено в 11:34
Политика

Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
Обновлено в 10:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное