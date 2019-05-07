Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 годRetail & Loyalty 08:28
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
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Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Происшествия
Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии
Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено в 09:21
Общество
«Обленились! В США выходят на пенсию в 67, а у нас из-за 65 скулят»
Называются разные сроки, но чаще говорят о «67 годах».
Обновлено в 12:46
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки» Марией Иваковой
Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.
Обновлено в 12:55
Общество
До 30% месячной нормы осадков выпадет в Москве 8 мая
Обновлено в 04:14
Музыка
Появилась запись первой репетиции Сергея Лазарева для «Евровидения»
Обновлено вчера в 11:25
Здоровье
Правительство опубликовало план по снижению смертности в России
Правительство России планирует снизить смертность трудоспособного населения за счет мероприятий, направленных на снижение смертности от болезней системы кровообращения и новообразований, в том числе за счет профилактики и ранней диагностики, следует из единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года, опубликованного на сайте кабмина.
Обновлено в 11:52
Кино
Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов
Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено в 12:20
Общество
Не можете начать копить? Обманывайте мозг! Десять простых психологических приемов
Lifehacker рассказывает о психологических приемах, которые могут реально помочь.
Обновлено в 05:16
Футбол
Месси ехал в аэропорт Ливерпуля отдельно от команды
Как итог, Месси пришлось добираться в аэропорт самостоятельно. Ранее Месси вступил в перепалку с фанатами "Барселоны" в аэропорту Ливерпуля.
Обновлено в 16:45
Происшествия
Певец Макс Барских попал в ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в автомобильную аварию. Инцидент произошел в Лос-Анджелесе в американском штате Калифорния.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Боевики опять обстреляли российскую авиабазу Хмеймим
Обновлено в 11:29
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено в 06:06
Авто
Китай начнет экспорт подержанных автомобилей
Китай начнет экспортировать подержанные автомобили. Соответствующее разрешение для ряда городов приняло министерство торговли КНР.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь
Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Мьянме разбился самолет из Бангладеш
Самолет бангладешской авиакомпании Biman Airlines потерпел крушение в международном аэропорту Янгон в Мьянме, сообщает издание Myanmar Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие
В МУС намерены наказать ответственных за военные преступления в Ливии
Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда заявила, что организация намерена наказать всех, кто совершит военные преступления в Ливии в ходе продолжающегося в стране конфликта.
Обновлено в 18:58
Общество
Парад Победы покажут на экранах в поездах московского метро
Обновлено в 14:01
Футбол
«Зенит» и «Спартак» интересуются 21-летним капитаном «АЗ Алкмар»
По информации De Telegraaf, вариант трансфера 21-летнего хавбека рассматривают «Зенит» и «Спартак».
Обновлено в 14:23
Общество
Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Здоровье
Медики рассказали, как похудеть в лице
Специалисты рассказали, как выглядеть стройной и иметь худое лицо.
Обновлено в 09:40
Политика
США повысили пошлины на ряд китайских товаров
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
Обновлено в 09:33
Политика
Суд в Венесуэле обвинил депутатов от оппозиции в предательстве родины
Верховный суд Венесуэлы во вторник принял решение открыть расследование против семи оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи по делу о предательстве родины, говорится в сообщении судебной инстанции.
Обновлено вчера в 14:32