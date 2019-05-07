Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 годRetail & Loyalty 08:28

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
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Минтруд опубликовал календарь отдыха на весь 2020 год

Упрощёнка15:26

Россияне устали отдыхать в майские праздники

URA.Ru02:47

Минтруд предожил перенести выходные дни в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 10:47

В министерстве труда составили график праздничных дней на следующий год

Эхо Москвывчера в 15:31

Минтруд продлит россиянам майские праздники

Газета.Ruвчера в 15:23

В следующем году красноярцев снова ждут длинные майские выходные

Московский Комсомолец02:02

Минтруд предложил план графика праздничных дней на 2020 год

ТАССвчера в 10:45
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Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Происшествия

Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии

Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено в 09:21
Общество

«Обленились! В США выходят на пенсию в 67, а у нас из-за 65 скулят»

Называются разные сроки, но чаще говорят о «67 годах».
Обновлено в 12:46
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки» Марией Иваковой

Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.
Обновлено в 12:55
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено в 15:56
Происшествия

Иркутск и окрестности заволокло густым дымом лесных пожаров

Обновлено в 12:20
Общество

До 30% месячной нормы осадков выпадет в Москве 8 мая

Обновлено в 04:14
Музыка

Появилась запись первой репетиции Сергея Лазарева для «Евровидения»

Обновлено вчера в 11:25
Здоровье

Правительство опубликовало план по снижению смертности в России

Правительство России планирует снизить смертность трудоспособного населения за счет мероприятий, направленных на снижение смертности от болезней системы кровообращения и новообразований, в том числе за счет профилактики и ранней диагностики, следует из единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года, опубликованного на сайте кабмина.
Обновлено в 11:52
Игры

Игра Apex Legends от Electronic Arts появится на мобильных платформах

Обновлено в 01:31
Кино

Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов

Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено в 12:20
Общество

Не можете начать копить? Обманывайте мозг! Десять простых психологических приемов

Lifehacker рассказывает о психологических приемах, которые могут реально помочь.
Обновлено в 05:16
Футбол

Месси ехал в аэропорт Ливерпуля отдельно от команды

Как итог, Месси пришлось добираться в аэропорт самостоятельно. Ранее Месси вступил в перепалку с фанатами "Барселоны" в аэропорту Ливерпуля.
Обновлено в 16:45
Происшествия

Певец Макс Барских попал в ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в автомобильную аварию. Инцидент произошел в Лос-Анджелесе в американском штате Калифорния.
Обновлено в 08:40
Игры

CD Project RED открыла магазин с мерчендайзом по The Witcher и Cyberpunk 2077

Обновлено в 11:48
Армия и оружие

Боевики опять обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

Обновлено в 11:29
Театры

Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра

Обновлено в 06:06
Авто

Китай начнет экспорт подержанных автомобилей

Китай начнет экспортировать подержанные автомобили. Соответствующее разрешение для ряда городов приняло министерство торговли КНР.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия

В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь

Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Происшествия

В Мьянме разбился самолет из Бангладеш

Самолет бангладешской авиакомпании Biman Airlines потерпел крушение в международном аэропорту Янгон в Мьянме, сообщает издание Myanmar Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие

В МУС намерены наказать ответственных за военные преступления в Ливии

Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда заявила, что организация намерена наказать всех, кто совершит военные преступления в Ливии в ходе продолжающегося в стране конфликта.
Обновлено в 18:58
Общество

Для учителей предложили разработать рекомендации по ведению соцсетей

Обновлено в 02:14
Общество

Парад Победы покажут на экранах в поездах московского метро

Обновлено в 14:01
Футбол

«Зенит» и «Спартак» интересуются 21-летним капитаном «АЗ Алкмар»

По информации De Telegraaf, вариант трансфера 21-летнего хавбека рассматривают «Зенит» и «Спартак».
Обновлено в 14:23
Общество

Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации

Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Здоровье

Медики рассказали, как похудеть в лице

Специалисты рассказали, как выглядеть стройной и иметь худое лицо.
Обновлено в 09:40
Политика

США повысили пошлины на ряд китайских товаров

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
Обновлено в 09:33
Политика

Суд в Венесуэле обвинил депутатов от оппозиции в предательстве родины

Верховный суд Венесуэлы во вторник принял решение открыть расследование против семи оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи по делу о предательстве родины, говорится в сообщении судебной инстанции.
Обновлено вчера в 14:32
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