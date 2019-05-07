Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 годRetail & Loyalty 08:28

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

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