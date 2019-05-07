Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 годRetail & Loyalty 08:28

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
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Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

RT на русскомвчера в 15:52

Минтруд предожил перенести выходные дни в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 10:47

Минтруда составлен график выходных и праздничных дней на 2020 год

Газета Кемеровавчера в 11:25

Минтруд составил график праздничных дней на 2020 год

РБКвчера в 10:54

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

РИА Новостивчера в 10:49

Эксперт прокомментировал сокращение новогодних каникул в 2020 году

Российская газетавчера в 14:46

Минтруд предложил план графика праздничных дней на 2020 год

ТАССвчера в 10:45
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Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон не должен позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 14:03
Политика

СМИ узнали о планах лидера группы «Океан Эльзы» стать депутатом

Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук создал штаб для участия в парламентских выборах на Украине, сообщает украинское интернет-издание «Новое время» со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:43
Происшествия

Суд 8 мая огласит приговор Мамаеву и Кокорину

Пресненский суд столицы назначил на 8 мая оглашение приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по делу о драках в центре столицы осенью прошлого года.
Обновлено 06 мая в 15:02
Политика

Курт Волкер занимается пропагандой, причём неудачно

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление представителя США по Украине Курта Волкера о том, что жители Донбасса не хотят жизни в бедности в России.
Обновлено в 13:07
Общество

Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны

На начало апреля в России проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны.
Обновлено в 14:35
Политика

Путин начал совещание с минуты молчания в память о погибших в SSJ100

Президент России Владимир Путин в начале заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам объявил минуту молчания по погибшим в авиакатастрофе в «Шереметьево».
Обновлено в 09:02
Происшествия

Мать Кокорина покинула зал суда после оглашения приговора

Женщина вышла из зала суда сразу после обвинительного приговора своему сыну.
Обновлено в 10:02
Общество

Доходы Собянина за год выросли на миллион рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин в 2018 году заработал 7,62 миллиона рублей, что более чем на 1 миллион рублей выше уровня предыдущего года, следует из данных о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.
Обновлено в 14:06
Общество

Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить

Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Здоровье

Правительство опубликовало план по снижению смертности в России

Правительство России планирует снизить смертность трудоспособного населения за счет мероприятий, направленных на снижение смертности от болезней системы кровообращения и новообразований, в том числе за счет профилактики и ранней диагностики, следует из единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года, опубликованного на сайте кабмина.
Обновлено в 11:52
Авто

Фанаты Lada сделают идеальный Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:0 (Перерыв)

Сон Хын Мин и Лукас Моура выйдут в стартовом составе лондонского "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:25
Хоккей

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 04:38
Наука

Как древние египтяне сверлили гранит

Благодарим за видео пользователя YouTube АНТРОПОГЕНЕЗ РУ и автора эксперимента Николая Васютина.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Почему пилоты не смогли мягко посадить SSJ 100 в Шереметьеве

Обновлено 06 мая в 11:53
Общество

В Туле открыли первый региональный парк «Патриот»

Картаполов выразил уверенность, что парк станет главной площадкой патриотического воспитания молодежи, демонстрации успехов современной российской армии и предприятий ВПК города Тулы.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Сгоревший SSJ-100 не проходил техобслуживание в день катастрофы

Обновлено в 13:32
Армия и оружие

На Украине предложили установить ядерные мины на границе с РФ

Как сообщил онлайн эксперт «Стране Советов», Козий скептически отозвался о разработке на Украине тактического ядерного оружия.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае

Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.
Обновлено в 08:39
Футбол

Глава РФС предложил Кокорину и Мамаеву сделать вывод из приговора

Глава РФС подчеркнул, что комментировать сам приговор не будет, так как не является экспертом в уголовном праве.
Обновлено в 15:02
Футбол

«Барселона» собралась уволить Вальверде

Эрнесто Вальверде покинет пост главного тренера «Барселоны».
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес

Таисия Повалий резко помолодела в новом образе

Большинство песен, которые войдут в новый альбом, если не все, записываются на украинском языке.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В Москве арестовали двух националистов, готовивших массовые беспорядки

Пресненский суд Москвы в среду арестовал до 6 июля двух организаторов националистической группировки - Кирилла Ученова и Даниила Бондаря, которые готовили своих сторонников к совершению преступлений экстремисткой направленности.
Обновлено в 11:53
Технологии

Facebook планирует запустить мобильные платежи в WhatsApp

В Лондоне появится центр развития новой функции мобильных платежей в WhatsApp. Представитель Facebook подтвердил данную информацию.
Обновлено в 14:34
Политика

Отмену визита Помпео назвали в ФРГ финалом дружбы союзников

Внезапная отмена визита госсекретаря США Майкла Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между союзниками «разбита вдребезги».
Обновлено вчера в 23:15
Наука

Ученые нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши

Китайские палеонтологи нашли в провинции Ляонин окаменелости нового рода и вида небольших динозавров из семейства скансориоптеригидов с перепончатыми крыльями как у летучих мышей.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Меган или Кейт: какая герцогиня выглядит лучше после родов

Счастливых Меган и Гарри с сыном на руках народ Британии увидел лишь 8 мая: через два дня после родов молодые родители устроили фотосессию в стенах Виндзорского замка.
Обновлено в 11:24
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