Общество

Минтруд представил график праздников и выходных в 2020 годуРоссийская газета вчера в 11:00

Стал известен возможный график переноса выходных дней в 2020 году. Такое предложение подготовил Минтруд. Это делается ежегодно - специалисты министерства выстраивают график выходных дней таким образом, чтобы время отдыха можно было использовать наиболее рационально.
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Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

RT на русскомвчера в 15:52

Минтруд предложил план графика праздничных дней на 2020 год

ТАССвчера в 10:45

Минтруда составлен график выходных и праздничных дней на 2020 год

Газета Кемеровавчера в 11:25

Минтруд составил график праздничных дней на 2020 год

РБКвчера в 10:54

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

РИА Новостивчера в 10:49

Минтруд предожил перенести выходные дни в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 10:47

Эксперт прокомментировал сокращение новогодних каникул в 2020 году

Российская газетавчера в 14:46
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Происшествия

В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари

Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево приземлился SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту находились 72 пассажира.
Обновлено вчера в 18:03
Общество

«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам

Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
Кино

Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов

Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено в 12:20
Спорт

Кадыров вспомнил о засилье легионеров после приговора Кокорину и Мамаеву

Обновлено в 17:13
Политика

Слушания по делу финдиректора Huawei продолжатся 23 сентября

Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу должна явиться в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 23 сентября, сообщил в среду телеканал CTV.
Обновлено в 15:56
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Обновлено в 15:08
Армия и оружие

Пентагон улучшает ядерное оружие

Обновлено в 15:26
Происшествия

Суд признал виновными Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 07:39
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Спорт

Медведева: иногда кажется, что люди следят за каждым моим действием

Обновлено в 14:53
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Политика

Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе

Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер посетит Москву на следующей неделе.
Обновлено в 15:18
Армия и оружие

Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Сирии

«Заседание (внеочередное) Совбеза по Сирии назначено на утро пятницы, оно будет закрытым», – сообщил источник, передает РИА «Новости».
Обновлено в 14:05
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Авто

Mercedes представил рублевый ценник на обновленный GLC и GLC Coupe

Купе-кроссовер GLC Coupe появится на рынке по цене 3,98 и 4,35 млн рублей с дизелями мощностью 194 и 245 «лошадей».
Обновлено в 08:20
Космос

Россия хочет доставлять на Землю замороженный лунный грунт

Образцы лунного грунта на Землю доставляли в 1970-1976 годах советские станции «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24».
Обновлено в 18:33
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Театры

Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра

Обновлено в 06:06
Футбол

ESPN: «Барселона» продаст Коутиньо

Решение о продаже 26-летнего хавбека утвердит совет директоров клуба, сообщает ESPN.
Обновлено в 16:50
Политика

Волкер рассказал, как Путин «проверил на прочность» Зеленского

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью "Би-би-си", что раздачей паспортов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР российский президент Владимир Путин "проверил на прочность" избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:14
Шоу-бизнес

Таисия Повалий резко помолодела в новом образе

54-летняя Таисия Повалий очень тщательно следит за собой и не боится смелых экспериментов.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие

Трамп признал Бразилию крупнейшим союзником вне НАТО

Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о признании Бразилии крупнейшим союзником США вне блока НАТО, следует из опубликованного заявления Белого дома.
Обновлено в 16:30
Происшествия

В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь

Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри

Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Авто

Названы недостатки внедорожника Chevrolet Niva

Продлевают ей жизнь регулярные замены масла, в идеале — через каждые 45–50 тыс. км. Кроме того, при покупке внедорожника Chevrolet Niva всегда стоит учитывать несколько вещей: всегда надо возить с собой запасной расширительный бачок, контролировать на постоянной основе все технические жидкости, следить за качеством топлива, которое может повредить чувствительный нейтрализатор.
Обновлено в 03:28
Игры

В сеть утекло изображение коллекционного издания Ghost Recon: Breakpoint

Ubisoft как всегда не может сдержать "утечек": официальный анонс новой игры из серии Ghost Recon состоится только завтра, но в сеть уже попало изображение с его коллекционным изданием.
Обновлено в 13:00
Футбол

«Ювентус» может попрощаться с Аллегри в четверг

Массимилиано Аллегри может покинуть тренерский мостик "Ювентуса" в четверг.
Обновлено в 11:19
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