Общество
Минтруд представил график праздников и выходных в 2020 годуРоссийская газета вчера в 11:00
Стал известен возможный график переноса выходных дней в 2020 году. Такое предложение подготовил Минтруд. Это делается ежегодно - специалисты министерства выстраивают график выходных дней таким образом, чтобы время отдыха можно было использовать наиболее рационально.
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Происшествия
В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари
Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево приземлился SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту находились 72 пассажира.
Обновлено вчера в 18:03
Общество
«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
Кино
Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов
Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено в 12:20
Политика
Слушания по делу финдиректора Huawei продолжатся 23 сентября
Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу должна явиться в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 23 сентября, сообщил в среду телеканал CTV.
Обновлено в 15:56
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
Пентагон улучшает ядерное оружие
Обновлено в 15:26
Происшествия
Суд признал виновными Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 07:39
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Общество
Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Политика
Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе
Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер посетит Москву на следующей неделе.
Обновлено в 15:18
Армия и оружие
Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Сирии
«Заседание (внеочередное) Совбеза по Сирии назначено на утро пятницы, оно будет закрытым», – сообщил источник, передает РИА «Новости».
Обновлено в 14:05
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Авто
Mercedes представил рублевый ценник на обновленный GLC и GLC Coupe
Купе-кроссовер GLC Coupe появится на рынке по цене 3,98 и 4,35 млн рублей с дизелями мощностью 194 и 245 «лошадей».
Обновлено в 08:20
Космос
Россия хочет доставлять на Землю замороженный лунный грунт
Образцы лунного грунта на Землю доставляли в 1970-1976 годах советские станции «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24».
Обновлено в 18:33
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено в 06:06
Футбол
ESPN: «Барселона» продаст Коутиньо
Решение о продаже 26-летнего хавбека утвердит совет директоров клуба, сообщает ESPN.
Обновлено в 16:50
Политика
Волкер рассказал, как Путин «проверил на прочность» Зеленского
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью "Би-би-си", что раздачей паспортов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР российский президент Владимир Путин "проверил на прочность" избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:14
Шоу-бизнес
Таисия Повалий резко помолодела в новом образе
54-летняя Таисия Повалий очень тщательно следит за собой и не боится смелых экспериментов.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Трамп признал Бразилию крупнейшим союзником вне НАТО
Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о признании Бразилии крупнейшим союзником США вне блока НАТО, следует из опубликованного заявления Белого дома.
Обновлено в 16:30
Происшествия
В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь
Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Авто
Названы недостатки внедорожника Chevrolet Niva
Продлевают ей жизнь регулярные замены масла, в идеале — через каждые 45–50 тыс. км. Кроме того, при покупке внедорожника Chevrolet Niva всегда стоит учитывать несколько вещей: всегда надо возить с собой запасной расширительный бачок, контролировать на постоянной основе все технические жидкости, следить за качеством топлива, которое может повредить чувствительный нейтрализатор.
Обновлено в 03:28
Игры
В сеть утекло изображение коллекционного издания Ghost Recon: Breakpoint
Ubisoft как всегда не может сдержать "утечек": официальный анонс новой игры из серии Ghost Recon состоится только завтра, но в сеть уже попало изображение с его коллекционным изданием.
Обновлено в 13:00
Футбол
«Ювентус» может попрощаться с Аллегри в четверг
Массимилиано Аллегри может покинуть тренерский мостик "Ювентуса" в четверг.
Обновлено в 11:19