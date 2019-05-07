Минтруд представил график праздников и выходных в 2020 годуРоссийская газета вчера в 11:00

Стал известен возможный график переноса выходных дней в 2020 году. Такое предложение подготовил Минтруд. Это делается ежегодно - специалисты министерства выстраивают график выходных дней таким образом, чтобы время отдыха можно было использовать наиболее рационально.

Минтруд представил график праздников и выходных в 2020 году

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