Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 годуРИА Новости 10:49
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
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Происшествия
В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт
Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
Обновлено в 13:40
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»
Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Происшествия
«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено в 12:27
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в Шереметьеве
Светская львица и телеведущая Алена Водонаева очень тяжело переживает трагедию, которая произошла в Шереметьеве.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Все захваченные заложники в магазине под Тулузой освобождены
Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Стало известно о свадьбе Потапа и Насти Каменских
Свадьба бывших коллег должна состояться в конце мая, пишет портал Страна.UA. Артисты пока никак не комментируют данную информацию.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено в 16:02
Политика
Глазьев назвал ложной интерпретацию СМИ его слов о заселении Донбасса
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что слова господина Глазьева о возможном массовом заселении Донбасса евреями являются его личным мнением, а также допустил,что они некорректны.
Обновлено в 15:56
Гаджеты
Новый смартфон Google Pixel 3a появился в Сети до премьеры
Обновлено в 03:49
Футбол
Ливерпуль — Барселона 4:0 (2-й тайм)
Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Экономика
Палладий продолжит оставаться в дефиците в ближайшие годы
Многие страны мира продолжают ужесточать экологические нормы по вредным выбросам, что отразится на повышенном использовании палладия в производстве катализаторов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе с гибридными двигателями.
Обновлено в 14:48
Авто
Porsche оштрафовали на полмиллиарда евро за дизельные моторы
Прокуратура Штутгарта оштрафовала компанию Porsche на 535 млн евро за нарушения регулятивных требований в сфере вредных выбросов.
Обновлено в 12:00
Космос
Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле
В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Культура
Скончалась автор книги о гардемаринах Нина Соротокина
Нина Матвеевна Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», на основе которого в 1988 году был написан сценарий фильма «Гардемарины, вперед!», снятого Светланой Дружининой.
Обновлено в 11:05
Политика
КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала
В воскресенье днем герцогиню Сассекскую под охраной доставили в госпиталь Лондона, по словам источников, скорее всего, в Портленд, где спустя пару минут после рассвета в понедельник и родился новый член королевской семьи.
Обновлено в 05:54
Экономика
Российский фонд подал иск против Литвы на миллиард рублей
Фонд сообщил, что подал иск в Международный арбитражный суд (ICC, Париж) о возмещении убытков за "незаконную экспроприацию" правительством Литвы банка Snoras в 2011 г. Уведомление об арбитражном разбирательстве направлено президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Саулюсу Сквернялису, министерствам юстиции, иностранных дел, финансов и Банку Литвы.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Четырёх человек задержали по делу о загрязнении нефти в «Дружбе»
В рамках расследования дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержано четверо подозреваемых.
Обновлено в 06:10
Политика
Палестина призывает Россию, ЕС и ООН противостоять «мирному плану» США
Палестина надеется на помощь ООН, Евросоюза и России в переговорах по ближневосточному урегулированию — в противовес «мирному плану» США, 7 мая передает агентство Associated Press.
Обновлено в 14:40
Происшествия
В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Политика
В конгрессе США назвали возмутительным отзыв посла на Украине
Лидер демократического большинства в палате представителей конгресса США Стени Хойер и председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел считают возмутительным решение отозвать посла на Украине Мари Йованович.
Обновлено в 12:22
Футбол
Годин сегодня объявит о своем уходе из «Атлетико»
Обновлено в 05:02
Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год
Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон.
Обновлено в 15:05
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Наука
Искусственный разум смог взять под контроль часть мозга обезьяны
Изучение процессов возникновения активности в искусственно созданной нейронной сети позволяет прогнозировать активность нейронов головного мозга подопытного животного.
Обновлено вчера в 11:02