Минтруд представил график праздничных дней в 2020 годуРИА Новости 10:49

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

Происшествия В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.

Происшествия Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.

Шоу-бизнес Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в Шереметьеве Светская львица и телеведущая Алена Водонаева очень тяжело переживает трагедию, которая произошла в Шереметьеве.

Происшествия Все захваченные заложники в магазине под Тулузой освобождены Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников.

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Общество Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.

Шоу-бизнес Стало известно о свадьбе Потапа и Насти Каменских Свадьба бывших коллег должна состояться в конце мая, пишет портал Страна.UA. Артисты пока никак не комментируют данную информацию.

Шоу-бизнес Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.

Политика Глазьев назвал ложной интерпретацию СМИ его слов о заселении Донбасса Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что слова господина Глазьева о возможном массовом заселении Донбасса евреями являются его личным мнением, а также допустил,что они некорректны.

Футбол Ливерпуль — Барселона 4:0 (2-й тайм) Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".

Экономика Палладий продолжит оставаться в дефиците в ближайшие годы Многие страны мира продолжают ужесточать экологические нормы по вредным выбросам, что отразится на повышенном использовании палладия в производстве катализаторов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе с гибридными двигателями.

Авто Porsche оштрафовали на полмиллиарда евро за дизельные моторы Прокуратура Штутгарта оштрафовала компанию Porsche на 535 млн евро за нарушения регулятивных требований в сфере вредных выбросов.

Космос Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.

Культура Скончалась автор книги о гардемаринах Нина Соротокина Нина Матвеевна Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», на основе которого в 1988 году был написан сценарий фильма «Гардемарины, вперед!», снятого Светланой Дружининой.

Политика КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.

Шоу-бизнес Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала В воскресенье днем герцогиню Сассекскую под охраной доставили в госпиталь Лондона, по словам источников, скорее всего, в Портленд, где спустя пару минут после рассвета в понедельник и родился новый член королевской семьи.

Экономика Российский фонд подал иск против Литвы на миллиард рублей Фонд сообщил, что подал иск в Международный арбитражный суд (ICC, Париж) о возмещении убытков за "незаконную экспроприацию" правительством Литвы банка Snoras в 2011 г. Уведомление об арбитражном разбирательстве направлено президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Саулюсу Сквернялису, министерствам юстиции, иностранных дел, финансов и Банку Литвы.

Происшествия Четырёх человек задержали по делу о загрязнении нефти в «Дружбе» В рамках расследования дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержано четверо подозреваемых.

Политика Палестина призывает Россию, ЕС и ООН противостоять «мирному плану» США Палестина надеется на помощь ООН, Евросоюза и России в переговорах по ближневосточному урегулированию — в противовес «мирному плану» США, 7 мая передает агентство Associated Press.

Происшествия В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Политика В конгрессе США назвали возмутительным отзыв посла на Украине Лидер демократического большинства в палате представителей конгресса США Стени Хойер и председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел считают возмутительным решение отозвать посла на Украине Мари Йованович.

Кино Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон.

Общество Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети» 6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.