Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 годуРИА Новости 10:49

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
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Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

RT на русском15:52

Минтруд продлит россиянам майские праздники

Газета.Ru15:23

Минтруд предложил план графика праздничных дней на 2020 год

ТАСС10:45

Минтруд составил график праздничных дней на 2020 год

РБК10:54

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

РИА Новости10:49

Минтруд предожил перенести выходные дни в 2020 году

Rambler News Service10:47

Эксперт прокомментировал сокращение новогодних каникул в 2020 году

Российская газета14:46
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Происшествия

В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт

Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
Обновлено в 13:40
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Происшествия

«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье

Обновлено в 12:27
Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес

Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в Шереметьеве

Светская львица и телеведущая Алена Водонаева очень тяжело переживает трагедию, которая произошла в Шереметьеве.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Все захваченные заложники в магазине под Тулузой освобождены

Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Стало известно о свадьбе Потапа и Насти Каменских

Свадьба бывших коллег должна состояться в конце мая, пишет портал Страна.UA. Артисты пока никак не комментируют данную информацию.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон

Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено в 16:02
Политика

Глазьев назвал ложной интерпретацию СМИ его слов о заселении Донбасса

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что слова господина Глазьева о возможном массовом заселении Донбасса евреями являются его личным мнением, а также допустил,что они некорректны.
Обновлено в 15:56
Гаджеты

Новый смартфон Google Pixel 3a появился в Сети до премьеры

Обновлено в 03:49
Футбол

Ливерпуль — Барселона 4:0 (2-й тайм)

Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Экономика

Палладий продолжит оставаться в дефиците в ближайшие годы

Многие страны мира продолжают ужесточать экологические нормы по вредным выбросам, что отразится на повышенном использовании палладия в производстве катализаторов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе с гибридными двигателями.
Обновлено в 14:48
Авто

Porsche оштрафовали на полмиллиарда евро за дизельные моторы

Прокуратура Штутгарта оштрафовала компанию Porsche на 535 млн евро за нарушения регулятивных требований в сфере вредных выбросов.
Обновлено в 12:00
Космос

Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле

В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Культура

Скончалась автор книги о гардемаринах Нина Соротокина

Нина Матвеевна Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», на основе которого в 1988 году был написан сценарий фильма «Гардемарины, вперед!», снятого Светланой Дружининой.
Обновлено в 11:05
Политика

КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес

Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала

В воскресенье днем герцогиню Сассекскую под охраной доставили в госпиталь Лондона, по словам источников, скорее всего, в Портленд, где спустя пару минут после рассвета в понедельник и родился новый член королевской семьи.
Обновлено в 05:54
Экономика

Российский фонд подал иск против Литвы на миллиард рублей

Фонд сообщил, что подал иск в Международный арбитражный суд (ICC, Париж) о возмещении убытков за "незаконную экспроприацию" правительством Литвы банка Snoras в 2011 г. Уведомление об арбитражном разбирательстве направлено президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Саулюсу Сквернялису, министерствам юстиции, иностранных дел, финансов и Банку Литвы.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Четырёх человек задержали по делу о загрязнении нефти в «Дружбе»

В рамках расследования дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержано четверо подозреваемых.
Обновлено в 06:10
Политика

Палестина призывает Россию, ЕС и ООН противостоять «мирному плану» США

Палестина надеется на помощь ООН, Евросоюза и России в переговорах по ближневосточному урегулированию — в противовес «мирному плану» США, 7 мая передает агентство Associated Press.
Обновлено в 14:40
Происшествия

В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Политика

В конгрессе США назвали возмутительным отзыв посла на Украине

Лидер демократического большинства в палате представителей конгресса США Стени Хойер и председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел считают возмутительным решение отозвать посла на Украине Мари Йованович.
Обновлено в 12:22
Футбол

Годин сегодня объявит о своем уходе из «Атлетико»

Обновлено в 05:02
Кино

Стало известно, почему Кэтрин Лэнгфорд не появилась в «Мстителях»

Обновлено в 06:00
Кино

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон.
Обновлено в 15:05
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Наука

Искусственный разум смог взять под контроль часть мозга обезьяны

Изучение процессов возникновения активности в искусственно созданной нейронной сети позволяет прогнозировать активность нейронов головного мозга подопытного животного.
Обновлено вчера в 11:02
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