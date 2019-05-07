Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 годуИзвестия 13:34
В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май. Таким образом, если инициатива получит поддержку, нерабочими для россиян станут 4 и 5 мая.
Читать в источнике
Оценить288
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Обновлено в 17:37
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Футбол
Вальверде: «Ответственность за поражение лежит на мне»
Вся ответственность за результат лежит на мне.
Обновлено в 17:49
Происшествия
Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 10:45
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Футбол
Жозеп Бартомеу: «Не могу объяснить четвертый гол»
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поделился мнением о вылете в полуфинале Лиги чемпионов от «Ливерпуля».
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Наталья Подольская восхитила фанатов стройной фигурой на семейном фото
Многочисленные фанаты восхитились стройной фигурой российской артистки, которая отправилась на курорт с мужем и сыном.
Обновлено в 06:55
Культура
Картины бурятского художника выставят в Венеции
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Семь человек пострадали при стрельбе в школе в Денвере
В американском Денвере, штат Колорадо, злоумышленники открыли стрельбу в местной школе.
Обновлено в 17:38
Общество
В Пятигорске прошел «Парад дошкольных войск»
В Пятигорске прошел "Парад дошкольных войск" По центральной площади города прошлись около 500 детсадовцев в военной форме.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына
Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено в 19:06
Общество
В РФ упростят правила установления инвалидности
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
Около десяти истребителей МиГ-29 украинских ВВС, оставшихся на территории Крыма, окончательно потеряны в качестве боевых единиц.
Обновлено в 21:11
Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Хоккей
Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Политика
Суд на Украине продлил арест Кириллу Вышинскому до конца июля
Подольский суд Киева продлил руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 июля, сообщил адвокат обвиняемого Андрей Доманский.
Обновлено в 13:29
Происшествия
В Гватемале при бунте в тюрьме погибли семь человек
Вблизи столицы Гватемалы в тюрьме Павон произошёл бунт, погибли семь человек. Об этом информирует портал Prensa Libre.
Обновлено в 20:12
Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год
Обновлено в 15:05
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Харламов сарказмом ответил на появление пятилетней дочери в Instagram
Артиста удивили интересы современных детей Резидент Comedy club Гарик Харламов похвастался, что его пятилетняя дочь завела собственный аккаунт в социальной сети Instagram.
Обновлено в 15:24
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Религия
Сегодня православные встречают Радоницу
Обновлено в 02:02
Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Игры
Darksiders 2 и Biomutant могут выйти на Nintendo Switch
Обновлено в 08:34