Минтруд представил график праздничных дней в 2020 годуИзвестия 13:34

В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май. Таким образом, если инициатива получит поддержку, нерабочими для россиян станут 4 и 5 мая.

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

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