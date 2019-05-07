Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 годуИзвестия 13:34

В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май. Таким образом, если инициатива получит поддержку, нерабочими для россиян станут 4 и 5 мая.
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Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

RT на русском15:52

Минтруд продлит россиянам майские праздники

Газета.Ru15:23

Минтруд предожил перенести выходные дни в 2020 году

Rambler News Service10:47

Минтруд составил график праздничных дней на 2020 год

РБК10:54

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

РИА Новости10:49

Эксперт прокомментировал сокращение новогодних каникул в 2020 году

Российская газета14:46

Минтруд предложил план графика праздничных дней на 2020 год

ТАСС10:45
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Общество

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