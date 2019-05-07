Минтруд представил график праздничных дней на 2020 годВечерняя Москва вчера в 12:24

Министерство труда составило график праздничных выходных на 2020 год. В соответствии с ним, россиян ждут восьмидневные новогодние каникулы, отдых с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

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