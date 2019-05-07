Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 годВечерняя Москва вчера в 12:24
Министерство труда составило график праздничных выходных на 2020 год. В соответствии с ним, россиян ждут восьмидневные новогодние каникулы, отдых с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.
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Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Кино
HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»
Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено в 16:37
Футбол
Кокорин и Мамаев могут выйти из колонии по УДО
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Дима Билан признался, что подорвал здоровье на шоу «Голос»
Российский исполнитель Дима Билан в своей второй книге мемуаров под названием «Планета Билан», которая вышла из печати совсем недавно, признался, что сильно подорвал здоровье на проекте «Голос».
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
Сирийцы показали отбитый у повстанцев город
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Политика
Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном
Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.
Обновлено в 04:03
Кино
Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов
Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено в 12:20
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Гаджеты
Новый iPhone XR 2019 показали на видео
Согласно видеозаписи, новинка получит двойную камеру, модули которой будут выполнены по форме квадрата. iPhone XR 2019 будет оснащен 6,1-дюймовым дисплеем и поддержкой функции Face ID, а также портом Lightning.
Обновлено в 15:41
Происшествия
«Аэрофлот» отменил около десяти рейсов на самолетах Superjet
Авиакомпания «Аэрофлот» 8 мая перенесла или отменила 11 рейсов, которые должны были выполнять российские самолеты Superjet.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
В Петербурге у женщины, разводившей крыс, временно забрали ребенка
Власти Калининского района Санкт-Петербурга помогут семье восьмилетней девочки, жившей в квартире с сотней декоративных крыс, которых выращивала для продажи ее мать, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева огласят 8 мая
Обновлено вчера в 02:31
Политика
Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам
Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.
Обновлено в 14:07
Политика
МИД сообщил о подготовке визита Помпео в Россию
Ранее источник в МИД РФ сообщил, что переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео запланированы на 14 мая в Сочи.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Гаджеты
Наушники Apple AirPods 3 могут оказаться заметно дороже AirPods 2
По данным отраслевых источников, компания Unitech Printed Circuit Board, занимающаяся изготовлением печатных плат для AirPods 2, планирует нарастить объемы выпуска продукции, заказ на которую действует как минимум для начала 2020 года.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
Мадуро уволил из армии 55 военных после попытки госпереворота
Президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил из армии 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в республике.
Обновлено в 16:51
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Более четверти опрошенных - 26 процентов - назвали фильм «В бой идут одни старики» Леонида Быкова своей любимой картиной о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:45
Футбол
Глава РФС предложил Кокорину и Мамаеву сделать вывод из приговора
Глава РФС подчеркнул, что комментировать сам приговор не будет, так как не является экспертом в уголовном праве.
Обновлено в 15:02
Происшествия
В Шереметьево произошло новое ЧП с Superjet 100
Вылет рейса SU 2118 из Москвы в Ригу был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером во вторник, 7 мая.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева заявила, что ее оскорбляют сравнения с Ольгой Бузовой
В рамках своего шоу девушка внезапно заявила, что не может выносить сравнения с певицей Ольгой Бузовой, а также весьма нелестно отозвалась о звезде.
Обновлено в 14:11
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено в 05:55
Технологии
В WhatsApp планируется запустить мобильные платежи
Компания планирует нанять в команду еще 100 человек. Часть будет работать в штаб-квартире Facebook в Дублине, а часть – в Лондоне.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом в Подмосковье
ДТП с участием автобуса произошло в подмосковной Лобне, в аварии один человек погиб, двое госпитализированы.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51