Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 годRetail & Loyalty 08:28

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
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Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

RT на русскомвчера в 15:52

Эксперт прокомментировал сокращение новогодних каникул в 2020 году

Российская газетавчера в 14:46

Минтруд предожил перенести выходные дни в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 10:47

Минтруд составил график праздничных дней на 2020 год

РБКвчера в 10:54

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

РИА Новостивчера в 10:49

Минтруда составлен график выходных и праздничных дней на 2020 год

Газета Кемеровавчера в 11:25

Минтруд предложил план графика праздничных дней на 2020 год

ТАССвчера в 10:45
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Обновлено в 12:57
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен командир десантно-штурмового отделения ВСУ

Обновлено в 11:02
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Политика

Актеру Мерзликину грозит два года за пересечение украинской границы

Напомним: актер признался в незаконном пересечении границы двух государств в своем Instagram, где разместил соответствующее видео.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь

Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Футбол

Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в ссору с болельщиками каталонского клуба после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Вашингтоне показали ледоруб, которым убили Троцкого

Ледоруб, которым 20 августа 1940 года, предположительно, был смертельно ранен бывший народный комиссар по военным и морским делам СССР и экс-председатель Реввоенсовета Лев Троцкий, впервые за долгие годы будет выставлен в экспозиции Международного музея шпионажа в Вашингтоне, сообщил ТАСС.
Обновлено в 13:15
Финансы

ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай

Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Общество

В России осталось меньше 76 тысяч участников Великой Отечественной войны

На сегодняшний день в России осталось 75,5 тысяч человек, участвовавших в Великой отечественной войне, следует из данных Пенсионного фонда, которые приводит в среду Минтруд.
Обновлено в 11:38
Политика

Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам

Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.
Обновлено в 14:07
Футбол

Представлен проект обновлённой Лиги чемпионов УЕФА

Союз европейских ассоциаций (УЕФА) представил проект обновлённой Лиги чемпионов, в котором команды будут разбиты на 4 группы по 8 команд.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие

Погибший в ДНР силовик приложил руку к трагедии в Одессе

Народная милиция ДНР выпустила заявление, в котором говорится, что силовик, убитый при попытке незаконно проникнуть на территорию республики имеет отношение к поджогу Дома профсоюзов в Одессе, произошедшем в 2014 году, где погибло 116 человек.
Обновлено в 12:54
Политика

Трамп отказал Конгрессу в доступе к полной версии доклада Мюллера

Председатель юридического комитета Палаты представителей США Джеррольд Надлер в середине апреля 2019 года сообщил, что направил запрос в Минюст США с требованием предоставить комитету до 1 мая доступ к полной версии доклада Мюллера.
Обновлено в 12:18
Хоккей

СКА подписал однолетний контракт с нападающим Олегом Ли

Российский нападающий Олег Ли заключил новый контракт с петербургским СКА.
Обновлено в 13:21
Происшествия

«Аэрофлот» отменил в среду пять рейсов c SSJ-100

Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).
Обновлено в 10:20
Хоккей

Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в ЧМ

В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что защитник Александр Елесин не полетел с командой в Братиславу, он будет тренироваться по индивидуальному плану и оставаться на связи со штабом сборной, чтобы при необходимости прилететь в Словакию для участия в чемпионате мира.
Обновлено в 12:51
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет объявлен 8 мая

Приговор по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева будет объявлен в среду, 8 мая, в 14:00 мск, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Обновлено 06 мая в 15:08
Политика

Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

Меган или Кейт: какая герцогиня выглядит лучше после родов

Счастливых Меган и Гарри с сыном на руках народ Британии увидел лишь 8 мая: через два дня после родов молодые родители устроили фотосессияю в стенах Виндзорского замка.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В Ижевске врач за изнасилование пациентки получил условный срок

Суд при назначении наказания учел смягчающие наказание обстоятельства, в том числе положительные характеристики, ведомственные награды, состояние здоровья и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.
Обновлено вчера в 09:30
Космос

Всадник апокалипсиса: Эксперт увидел в космосе зловещее знамение «Конца света»

«Медвежий всадник апокалипсиса», - окрестили специалисты изображение.
Обновлено 06 мая в 20:59
ЖКХ

Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома

Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
Обновлено в 12:58
Футбол

Могут ли клубы расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым? Отвечает юрист

Юрист коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго объяснил, могут ли клубы расторгнуть контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Обновлено в 13:29
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Политика

На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле

Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Наука

Как древние египтяне сверлили гранит

Благодарим за видео пользователя YouTube АНТРОПОГЕНЕЗ РУ и автора эксперимента Николая Васютина.
Обновлено в 13:16
Гаджеты

Обошлись без помощи LG. Экраны для Google Pixel 3a и Pixel 3a XL поставляют Samsung и Tianma

Главный редактор известного ресурса XDA Developers Мишал Рахман (Mishaal Rahman) опубликовал сведения о производителях дисплеев, которые используются в новых смартфонах Google Pixel 3a и Pixel 3a XL.
Обновлено в 06:24
Здоровье

Карантин по бешенству установили в поселении Марушкинское в ТиНАО

Карантин по бешенству животных установлен в поселении Марушкинское Новомосковского округа.
Обновлено в 12:36
Политика

Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА

Обновлено в 12:28
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