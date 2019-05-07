Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 годИзвестия 11:29
Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году. Соответствующий проект постановления правительства размещен во вторник, 7 мая, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Армия и оружие
Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов
Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия
В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля
Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
Политика
Кириллу Вышинскому продлили арест
Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 11:04
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Футбол
Годин заплакал после объявления об уходе из «Атлетико»
Обновлено в 07:44
Общество
Ярошенко удалили опухоли желудка в больнице при тюрьме в США
Врачи тюремной больницы в Данбери удалили доброкачественные опухоли желудка российскому летчику Константину Ярошенко, сообщила ТАСС во вторник его супруга Виктория.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Вооружённый мужчина захватил заложников в табачном магазине во Франции
Во Франции вооруженный мужчина взял в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы.
Обновлено в 12:07
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре
Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»
В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
В Волгограде прошла репетиция военного парада
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе Южного военного округа, затем прошла механизированная колонна из 30 единиц техники: легендарный танк Т-34, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», а также автомобили военных лет.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Петербуржцев осудили за торговлю оружием из Европы
Калининский районный суд Санкт-Петербурга отправил в колонию пятерых жителей Санкт-Петербурга, которые торговали привезенным из Европы огнестрельным оружием.
Обновлено в 11:04
Авто
Skoda анонсировала обновленный Superb
Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Авто
Jaguar привезет в Россию спецверсию E-Pace Chequered Flag
Старт продаж Jaguar E-Pace Chequered Flag в России запланирован на конец лета 2019 года, сообщает пресс-служба британской марки.Jaguar E-Pace Chequered Flag получил специальный бейдж на боковой стороне и 19-дюймовые колесные диски с отделкой Satin Dark Grey.
Обновлено в 05:11
Общество
Генпрокуратура: люди слабо информированы о проекте в Шиесе
Негативное отношение жителей Архангельской области к строительству технопарка в поселке Шиес Ленского района вызвано недостатком информации и работы властей с людьми, считает первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
В ДНР оценили назначение нового командующего операцией ВСУ в Донбассе
Назначение на должность командующего операцией Объединенных сил Украины Александра Сырского вместо Сергея Наева является "достойной" заменой, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов Ранее президент Украины Петр Порошенко в рамках ротации назначил нового командующего военной операцией в Донбассе.
Обновлено в 07:42
Здоровье
Врачи рассказали, чем страшна одышка
Более 70% в России получают диагноз уже на 3 или 4 стадии заболевания, когда они фактически прикованы к инвалидному креслу или постели и не способны выполнять даже простые бытовые дела без одышки, слабости, боли в грудной клетке и головокружения.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Миддлтон наплевала на первенца Маркл
Поклонники королевской семьи с нетерпением ждут, когда Меган Маркл и принц Гарри опубликуют первые фотографии малыша из официальной резиденции, сообщает Express.co.uk.
Обновлено в 04:19
Футбол
«Ливерпуль» и «Барселона» сыграют ответный матч полуфинала ЛЧ
В Англии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».
Обновлено вчера в 23:00
Политика
КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
Общество
Памела Андерсон посетила Джулиана Ассанжа в тюрьме
Обновлено в 08:30
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Алена Водонаева оказалась под капельницей
Из-за стресса Алене Водонаевой стало плохо, она вызвала скорую помощь и теперь лежит дома под капельницами.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии
Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
Обновлено в 01:49