Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 годИзвестия 11:29

Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году. Соответствующий проект постановления правительства размещен во вторник, 7 мая, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Минтруд составил график праздничных дней на 2020 год

Московский Комсомолец11:06

Минтруд предожил перенести выходные дни в 2020 году

Rambler News Service10:47

Минтруд предлагает расширить майские праздники за счет январских

Газета.Ru10:59

Минтруд составил график праздничных дней на 2020 год

РБК10:54

Минтруд представил график праздников и выходных в 2020 году

РИА Новости10:49

Минтруд представил график праздников и выходных в 2020 году

Российская газета11:00

Минтруд предложил план графика праздничных дней на 2020 год

ТАСС10:45
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Армия и оружие

Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии

Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов

Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Политика

Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия

Адвокат уверен, что Кокорина и Мамаева выпустят на свободу в зале суда

Обновлено в 11:15
Происшествия

Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100

Обновлено в 10:23
Происшествия

В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля

Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
Политика

Кириллу Вышинскому продлили арест

Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 11:04
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Футбол

Годин заплакал после объявления об уходе из «Атлетико»

Обновлено в 07:44
Общество

Ярошенко удалили опухоли желудка в больнице при тюрьме в США

Врачи тюремной больницы в Данбери удалили доброкачественные опухоли желудка российскому летчику Константину Ярошенко, сообщила ТАСС во вторник его супруга Виктория.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Вооружённый мужчина захватил заложников в табачном магазине во Франции

Во Франции вооруженный мужчина взял в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы.
Обновлено в 12:07
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре

Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»

В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие

В Волгограде прошла репетиция военного парада

Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе Южного военного округа, затем прошла механизированная колонна из 30 единиц техники: легендарный танк Т-34, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», а также автомобили военных лет.
Обновлено в 05:24
Спорт

Чемпионке ОИ-2012 по плаванию грозит дисквалификация за пропуск допинг-тестов

Обновлено в 12:07
Происшествия

Петербуржцев осудили за торговлю оружием из Европы

Калининский районный суд Санкт-Петербурга отправил в колонию пятерых жителей Санкт-Петербурга, которые торговали привезенным из Европы огнестрельным оружием.
Обновлено в 11:04
Авто

Skoda анонсировала обновленный Superb

Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Авто

Jaguar привезет в Россию спецверсию E-Pace Chequered Flag

Старт продаж Jaguar E-Pace Chequered Flag в России запланирован на конец лета 2019 года, сообщает пресс-служба британской марки.Jaguar E-Pace Chequered Flag получил специальный бейдж на боковой стороне и 19-дюймовые колесные диски с отделкой Satin Dark Grey.
Обновлено в 05:11
Общество

Генпрокуратура: люди слабо информированы о проекте в Шиесе

Негативное отношение жителей Архангельской области к строительству технопарка в поселке Шиес Ленского района вызвано недостатком информации и работы властей с людьми, считает первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

В ДНР оценили назначение нового командующего операцией ВСУ в Донбассе

Назначение на должность командующего операцией Объединенных сил Украины Александра Сырского вместо Сергея Наева является "достойной" заменой, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов Ранее президент Украины Петр Порошенко в рамках ротации назначил нового командующего военной операцией в Донбассе.
Обновлено в 07:42
Здоровье

Врачи рассказали, чем страшна одышка

Более 70% в России получают диагноз уже на 3 или 4 стадии заболевания, когда они фактически прикованы к инвалидному креслу или постели и не способны выполнять даже простые бытовые дела без одышки, слабости, боли в грудной клетке и головокружения.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Миддлтон наплевала на первенца Маркл

Поклонники королевской семьи с нетерпением ждут, когда Меган Маркл и принц Гарри опубликуют первые фотографии малыша из официальной резиденции, сообщает Express.co.uk.
Обновлено в 04:19
Футбол

«Ливерпуль» и «Барселона» сыграют ответный матч полуфинала ЛЧ

В Англии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».
Обновлено вчера в 23:00
Политика

КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
Общество

Памела Андерсон посетила Джулиана Ассанжа в тюрьме

Обновлено в 08:30
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Алена Водонаева оказалась под капельницей

Из-за стресса Алене Водонаевой стало плохо, она вызвала скорую помощь и теперь лежит дома под капельницами.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии

Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
Обновлено в 01:49
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