Экономика

Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 годRT на русском 04:57

Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
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Минтруд озвучил размер пособий по безработице на следующий год

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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:23, Вашингтон
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